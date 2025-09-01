Ξενοκράτειο Μεσολογγίου: Θα παρουσιαστούν πολιτιστικές διαδρομές σε ειδική εκδήλωση

Στο Ξενοκράτειο, στην παρουσίαση των ενταγμένων στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Πολιτιστικών Διαδρομών του Υπουργείου Πολιτισμού μας προσκαλεί η Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτισμικής Κληρονομιάς.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου και ώρα 8:00 μ.μ. στο Ξενοκράτειο Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσολογγίου και οι διαδρομές που αφορά είναι:

- Ο Δρόμος προς την Δύση. Από τον Όμηρο στον Θερβάντες

- Μνημειακά έργα Κυκλώπων και ανθρώπων κατά την Μυκηναϊκή Εποχή (2 χιλιετία π. Χ. )

Η παρουσίαση πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος και υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος.

 

01 Σεπ 2025

