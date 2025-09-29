Ξεκινούν τα Κατηχητική Σχολεία στη Μητρόπολη Αιτωλοακαρνανίας

Ξεκινούν το μήνα, Οκτώβριο τα Κατηχητική Σχολεία και όλες οι ιεραποστολικές δραστηριότητες στην Ιερά Μητρόπολη Αιτωλοακαρνανίας.

Η ανακοίνωση:

Ο μήνας Οκτώβριος σηματοδοτεί κάθε χρόνο την έναρξη των Κατηχητικών Σχολείων και όλων των ιεραποστολικών δραστηριοτήτων της Ιεράς Μητροπόλεώς μας.

Η τοπική μας Εκκλησία με αίσθημα ευθύνης προετοίμασε την Κατηχητική χρονιά 2025 - 2026. Με την μέριμνα και την καθοδήγηση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Δαμασκηνού και τις ενέργειες των Υπευθύνων Ιερέων Νεότητος συστήθηκαν και θα λειτουργήσουν Κατηχητικά Σχολεία σε όλες τις μεγάλες και κεντρικές Ενορίες της Ιεράς Μητροπόλεως, όπου κατάλληλοι και έμπειροι Κατηχητές, χρησιμοποιώντας σύγχρονα και εύληπτα κατηχητικά βοηθήματα για όλες τις κατηχητικές βαθμίδες προσχολικής ηλικίας, πρώτων τάξεων δημοτικού σχολείου, τελευταίων τάξεων δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου, θα διδάξουν τις βασικές αλήθειες της πίστεώς μας, την παράδοση και τον πολιτισμό μας.

Προτρέπουμε και παρακαλούμε τους γονείς να στηρίξουν τον θεσμό των κατηχητικών συνάξεων και να παροτρύνουν τα παιδιά τους να συμμετάσχουν σε αυτές, αναζητώντας στους Ενοριακούς Ιερούς Ναούς το εβδομαδιαίο πρόγραμμα. Θα έχουν την δυνατότητα, μέσω αυτών, να μαθητεύσουν στην εμπειρία της Εκκλησίας, στην αγάπη του Χριστού, να χαρούν την συναναστροφή και την ψυχαγωγία, να διδαχθούν τα ήθη και τις παραδόσεις του τόπου μας, να συμμετάσχουν σε ποικίλες ευκαιρίες και δράσεις που διοργανώνει η Ιερά Μητρόπολή μας καθ’ όλο το εκκλησιαστικό έτος και αφορούν τους νέους.

Ο θεσμός των Κατηχητικών Σχολείων για πολλές δεκαετίες άνθισε στον ευλογημένο τόπο μας, γαλούχησε χιλιάδες παιδιά και νέους με την συμβολή εκατοντάδων Κατηχητών, κληρικών και λαϊκών,

Έχουμε χρέος να διατηρήσουμε τον θεσμό αυτό ζωντανό, να προσφέρουμε την κατηχητική εμπειρία της Εκκλησίας μας στα παιδιά μας με σύγχρονο τρόπο.

Εμπιστευθείτε την Εκκλησία μας. Προτείνετε στα παιδιά σας να γίνουν μέλη των Κατηχητικών Σχολείων της Ενορίας τους. Τα οφέλη που θα αποκομίσουν είναι πολλά. Ας μην στερήσουμε από τα παιδιά μας την αγάπη του Χριστού και το πολύτιμο εφόδιο της πίστης.