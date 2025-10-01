Ξεκινούν σήμερα τα ηλεκτρονικά ραντεβού με γιατρούς των νοσοκομείων – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Τέλος εποχής για τις ατελείωτες ώρες αναμονής των ασθενών που προσπαθούν να κλείσουν τηλεφωνικά το ραντεβού τους στα εξωτερικά ιατρεία των δημόσιων νοσοκομείων καθώς από σήμερα (01.10.2025) ξεκινά το ενοποιημένο σύστημα ηλεκτρονικών ραντεβού.

Πλέον, τα τακτικά ραντεβού και στα εξωτερικά ιατρεία των δημόσιων νοσοκομείων θα κλείνονται γρήγορα, απλά και με διαφάνεια ώστε να μην περιμένουν οι ασθενείς με τις ώρες να βρουν γιατρό και εν τέλει να «πέφτουν» σε αυτόματους τηλεφωνητές που μπορεί να μην τους εξυπηρετήσουν στο τέλος. Οι πολίτες θα έχουν πλέον 3 επιλογές για να προγραμματίζουν τα ηλεκτρονικά ραντεβού τους.

Συγκεκριμένα:

Μέσω της πλατφόρμας finddoctors.gov.gr

Μέσω του MyHealth app

Μέσω της δωρεάν τηλεφωνικής γραμμής 1566

Η εφαρμογή των ηλεκτρονικών ραντεβού είχε ξεκινήσει πιλοτικά από το νοσοκομείο ΚΑΤ και πλέον επεκτείνεται σε όλα τα νοσηλευτικά ιδρύματα.

Το νέο σύστημα θα αντικαταστήσει οριστικά τη γραμμή «1535» και τις μεμονωμένες τηλεφωνικές γραμμές των νοσοκομείων, που συχνά προκαλούσαν παράπονα για μεγάλες καθυστερήσεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Υγείας, σήμερα προγραμματίζονται 700.000 ραντεβού τον μήνα μέσω της πλατφόρμας, ενώ με την ένταξη από σήμερα και των νοσοκομείων, θα προστεθούν άλλα 600.000 ραντεβού, φτάνοντας τα 1,3 εκατ. ραντεβού μηνιαίως, δηλαδή 7 εκατομμύρια περισσότερα ραντεβού τον χρόνο, τα οποία προστίθενται στα 3 εκατομμύρια ραντεβού που ήταν διαθέσιμα μέχρι σήμερα με το υπάρχον σύστημα.

Όπως έχει τονίσει ο υπουργός υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, για τους συμβεβλημένους ιδιώτες γιατρούς του ΕΟΠΥΥ, οι λίστες αναμονής που έφταναν τους 3 μήνες έχουν περιοριστεί σε μερικές μόνο ημέρες. Οπότε συνολικά όλες αλλαγές που υλοποιούνται στο ΕΣΥ θα αυξήσουν σημαντικά τον αριθμό των πολιτών που εξυπηρετούνται.

Μάριος Θεμιστοκλέους: «Το σύστημα γίνεται πολύ πιο εύχρηστο και μειώνονται οι αναμονές»

Σύμφωνα με τον υφυπουργό Υγείας, Μάριο Θεμιστοκλέους, σήμερα εξετάζονται περίπου 500.000 ασθενείς τον μήνα στα δημόσια νοσοκομεία, ενώ μέσα στους επόμενους μήνες ο αριθμός αυτός αναμένεται να ανέβει στους 830.000.

Συγκεκριμένα τόνισε πρόσφατα:

«Από την 1η Οκτωβρίου τα νοσοκομεία μπαίνουν στο νέο σύστημα των ραντεβού. Μέχρι σήμερα για να κλείσει κάποιος ραντεβού έπρεπε να παίρνει σε διαφορετικά νοσοκομεία. Τώρα, βάζοντας για παράδειγμα “ενδοκρινολόγος” στο ραντεβού, εμφανίζονται όλες οι διαθέσιμες επιλογές, είτε σε νοσοκομείο, είτε σε πρωτοβάθμια, είτε σε συμβεβλημένο γιατρό του ΕΟΠΥΥ. Το σύστημα γίνεται πολύ πιο εύχρηστο και οι χρόνοι αναμονής έχουν ήδη μειωθεί».

Η μεγάλη μεταρρύθμιση συνοδεύεται και από υποχρεωτικούς κανόνες λειτουργίας: οι γιατροί ειδικότητας των νοσοκομείων του ΕΣΥ θα πρέπει να πραγματοποιούν τουλάχιστον 12 ραντεβού την εβδομάδα, με όλα τα διαθέσιμα ραντεβού να αναρτώνται αποκλειστικά στην πλατφόρμα της ΗΔΙΚΑ από τον Οκτώβριο του 2025.

Αύξηση στα ραντεβού και καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας, θα φέρει και η κάλυψη κενών θέσεων γιατρών, ακόμη και σε άγονες περιοχές, με τις νέες προσλήψεις που εξαγγέλθηκαν για τον τομέα Υγείας.

Η αξιολόγηση του ΕΣΥ από τους πολίτες δείχνει «ικανοποίηση»

Παρά τα παράπονα και τις καταγγελίες των εργαζομένων στα νοσοκομεία για τις ελλείψεις του ΕΣΥ, που μάλιστα σήμερα συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις της ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ, οι πολίτες -σύμφωνα με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας- έχουν άλλη εικόνα για το ΕΣΥ.

Σύμφωνα με τον Μάριο Θεμιστοκλέους, τα πρώτα αποτελέσματα από την αξιολόγηση του ΕΣΥ από τους πολίτες, μέσω της ηλεκτρονικής διαδικασίας με τα μηνύματα sms που λαμβάνουν κατά την έξοδο τους από το νοσοκομείο, μιλούν για βελτίωση.

Συγκεκριμένα:

9 στους 10 ασθενείς βρίσκουν γιατρό της ειδικότητας που χρειάζονται

1 στους 2 ασθενείς περνά από τα ΤΕΠ σε λιγότερο από μία ώρα

πάνω από 7 στους 10 αξιολογεί την εμπειρία στα νοσοκομεία ως καλή ή πολύ καλή

Οι αλλαγές αυτές αποτελούν, όπως σημειώνουν αρμόδιες πηγές, μια κρίσιμη τομή για τον εκσυγχρονισμό του ΕΣΥ, με στόχο τη μείωση της ταλαιπωρίας, την καλύτερη αξιοποίηση του ιατρικού προσωπικού και την ουσιαστική βελτίωση της εμπειρίας του ασθενούς.

*Φωτογραφία: Eurokinissi

Πηγή: newsit.gr