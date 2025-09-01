Ξεκινούν οι εγγραφές στο Εσπερινό Γυμνάσιο - Γενικό Λύκειο Αγρινίου
Ξεκινούν οι εγγραφές στο Εσπερινό Γυμνάσιο – Γενικό Λύκειο Αγρινίου όπως ενημερώνει η Διεύθυνση του Σχολείου από σήμερα 1η Σεπτεμβρίου έως 4 Σεπτεμβρίου, για το σχολικό έτος 2025-2026
Εκπλήρωσε το όνειρό σου, ποτέ δεν είναι αργά!
Φοίτησε παράλληλα με τις υποχρεώσεις σου και άλλαξε την ζωή σου!
Από τις 01-09-2025 έως τις 04-09-2025 οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να εγγραφούν στο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥγια την τρέχουσα σχολική χρονιά 2025-2026.
Η αίτηση εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής των μαθητών/τριών στην Α’, Β’ και Γ’ τάξη του ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥμπορεί να πραγματοποιηθεί άμεσα από τους ενδιαφερομένους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://e-eggrafes.minedu.gov.gr/#/
Σε οποιαδήποτε περίπτωση αδυναμίας/δυσκολίας, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται για την εγγραφή τους στο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥκαθημερινά, από τις 7:00 - 9:30 μ.μ., ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 36, ΑΓΡΙΝΙΟ (περιοχή Αγίας Τριάδας),Τηλέφωνο 2641058280,
https://blogs.sch.gr/gymesagr/
Τα βασικότερα πλεονεκτήματα της φοίτησης στο Εσπερινό Γενικό Λύκειο:
– Δυνατότητα απόκτησης απολυτηρίου Γενικού Λυκείου
– Εισαγωγή στα ΑΕΙ και Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού με το ειδικό ποσοστό των Εσπερινών με πολύ χαμηλότερες βάσεις.
– Βραδινό μειωμένο ωράριο (7.00μμ – 10.35μμ).
– Αναβολή στράτευσης.
– Αυξημένο όριο απουσιών σχετικά με τα ημερήσια.
– Δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης για μαθητές εκτός του Αγρινίου.
Να σημειωθεί ότι:
Η διάρκεια φοίτησης στο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ είναι πλέον τριετής.