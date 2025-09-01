Ξεκινούν οι εγγραφές στο Εσπερινό Γυμνάσιο - Γενικό Λύκειο Αγρινίου

Ξεκινούν οι εγγραφές στο Εσπερινό Γυμνάσιο – Γενικό Λύκειο Αγρινίου όπως ενημερώνει η Διεύθυνση του Σχολείου από σήμερα 1η Σεπτεμβρίου έως 4 Σεπτεμβρίου, για το σχολικό έτος 2025-2026

Εκπλήρωσε το όνειρό σου, ποτέ δεν είναι αργά!

Φοίτησε παράλληλα με τις υποχρεώσεις σου και άλλαξε την ζωή σου!

Από τις 01-09-2025 έως τις 04-09-2025 οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να εγγραφούν στο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥγια την τρέχουσα σχολική χρονιά 2025-2026.

Η αίτηση εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής των μαθητών/τριών στην Α’, Β’ και Γ’ τάξη του ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥμπορεί να πραγματοποιηθεί άμεσα από τους ενδιαφερομένους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://e-eggrafes.minedu.gov.gr/#/

Σε οποιαδήποτε περίπτωση αδυναμίας/δυσκολίας, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται για την εγγραφή τους στο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥκαθημερινά, από τις 7:00 - 9:30 μ.μ., ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 36, ΑΓΡΙΝΙΟ (περιοχή Αγίας Τριάδας),Τηλέφωνο 2641058280,

https://blogs.sch.gr/gymesagr/

Τα βασικότερα πλεονεκτήματα της φοίτησης στο Εσπερινό Γενικό Λύκειο:

– Δυνατότητα απόκτησης απολυτηρίου Γενικού Λυκείου

– Εισαγωγή στα ΑΕΙ και Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού με το ειδικό ποσοστό των Εσπερινών με πολύ χαμηλότερες βάσεις.

– Βραδινό μειωμένο ωράριο (7.00μμ – 10.35μμ).

– Αναβολή στράτευσης.

– Αυξημένο όριο απουσιών σχετικά με τα ημερήσια.

– Δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης για μαθητές εκτός του Αγρινίου.

Να σημειωθεί ότι:

Η διάρκεια φοίτησης στο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ είναι πλέον τριετής.