Ξεκινούν οι εγγραφές στις Σχολές Βυζαντινής Μουσικής της Μητρόπολης σε Αγρίνιο και Μεσολόγγι

Εγγραφές στη Σχολή Βυζαντινής Μουσικής Μεσολογγίου

Από την Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου 2025 ξεκινούν οι εγγραφές στη Σχολή Βυζαντινής Μουσικής «Άγιος Ιωάννης ο Κουκουζέλης» της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας, με έδρα την Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου.

Η Σχολή στεγάζεται στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως (Διεύθυνση: Γ. Χονδρού και Κανατά – Τηλ. 6972 20 6 514 και 6986 16 8 492 – E-mail. sbm.mes-imaa@hotmail.com).

Λειτουργεί με τμήματα βυζαντινής μουσικής(Θεωρία, τυπικό, χορωδία, και κάθε 1η Κυριακή του μήνα ψαλτήρι της Σχολής στους Ιερούς Ναούς Αγίου Αθανασίου και Αγίου Παντελεήμονος εναλλάξ) και παραδοσιακών μουσικών οργάνων (ούτι, κιθάρα, μπουζούκι, παραδοσιακά κρουστά, κλαρίνο, κανονάκι).

Οι εγγραφές θα διαρκέσουν μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου και θα πραγματοποιούνται καθημερινά στο Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως «Φάρος Ορθοδοξίας» στην Πλατεία Κέννεντυ (Τηλ. επικοινωνίας 26310 26549).

Εγγραφές στη Σχολή Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής Αγρινίου «Δαυίδ ο Ψαλμωδός»

Τη Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου 2025 ξεκινούν οι εγγραφές στη Σχολή Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής Αγρινίου «Δαυίδ ο Ψαλμωδός» της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας. Τα μαθήματα θα αρχίσουν τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025 και για τους πρωτοετείς την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2025.

Λειτουργούν Τμήματα Βυζαντινής Μουσικής (θεωρία, και πράξη), Τμήμα Τυπικού, Τμήμα Χορωδίας με μηνιαία πρακτική εξάσκηση σε αναλόγιο ενός Ιερού Ναού που ορίζεται κατ' έτος για τον σκοπό αυτόν, Τμήμα Πρακτικής Ψαλτικής και Τμήματα παραδοσιακών μουσικών οργάνων.

Οι εγγραφές θα διαρκέσουν μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου και θα πραγματοποιούνται καθημερινά, τις εργάσιμες ημέρες, 6:00 - 8:00 μμ. στη Γραμματεία της Σχολής. Διεύθυνση: Αγίας Τριάδος 2 (όπισθεν Ι. Ν. Αγίας Τριάδος Αγρινίου). Τηλ. 2641 0 31083 – E-mail. sbma1992@gmail.com