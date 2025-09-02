Ξεκινούν οι Ακαδημίες του Α.Ο. Αγρινίου την Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου

Ξεκινούν οι Ακαδημίες του Συλλόγου Α.Ο. Αγρινίου, την Δευτέρα 15/9 περιμένοντας τους μικρούς αθλητές να μάθουν απόκοντά το άθλημα του μπάσκετ και τα μυστικά του

Η σχετική ανακοίνωση:

Οι ακαδημίες μας ξεκινούν τις υποχρεώσεις τους και περιμένουν τους μικρούς μας φίλους να έρθουν κοντά μας και να μάθουν τα μυστικά του μπάσκετ.

Ο Αθλητικός Όμιλος Aγρινίου με γνώμονα το παιδί και φέτος καλεί κοντά του παιδιά όλων των ηλικιών αγόρια αλλά και κορίτσια να γίνουν μέλη της οικογένειας του ΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ. Η ομάδα μας θέλει να δώσει στα παιδιά τα εφόδια να αγαπήσουν το άθλημα του μπάσκετ να αναπτύξουν σωστή νοοτροπία ανθρώπου πάνω απ' όλα αλλά και αθλητή.

Κατ'επέκταση πειθαρχεία-σεβασμός-συνεργασία και αγάπη για το άθλημα είναι εφόδια τα οποία θα έχουν σαν κληρονομιά και στην καθημερινότητα τους αλλά και στην περίπτωση που θα έχουν την δυνατότητα να αγωνιστούν σε πιο υψηλό επίπεδο.

Οι προπονήσεις θα πραγματοποιούνται στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου, και στο κλειστό γήπεδο μπάσκετ του Δ.Α.Κ. Αγρινίου ΄΄Μιχάλης Κούσης΄΄.

Σας περιμένουμε για άλλη μια όμορφη χρονιά!!!

Πληροφορίες στα τηλέφωνα

6983668309 Μηλιάτης Γεώργιος ( Προπονητής Ακαδημιών)

6974933930 Παπαγιάννη Ελένη (Υπεύθυνη Ακαδημιών).