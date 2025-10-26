Ξεκινούν και πάλι φέτος οι ενοριακές Σχολές Γονέων σε Άγιο Γρηγόριο Αγρινίου, Νεοχώρι και Κατοχή – Αναλυτικά το πρόγραμμα

Η Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας, με σκοπό τη στήριξη του ιερού θεσμού της οικογένειας, θα λειτουργήσει και εφέτος Ενοριακές Σχολές Γονέων στις κεντρικές Ενορίες της Ιεράς Μητροπόλεως. Ξεκινούν και σε Άγιο Γρηγόριο Αγρινίου, Νεοχώρι και Κατοχή

Έμπειροι και εκλεκτοί επιστήμονες θα εμβαθύνουν και θα συζητήσουν θέματα που απασχολούν τον σύγχρονο γονέα και σύζυγο (συζυγικές σχέσεις, οικογένεια, σχέση γονέων και παιδιών, εφηβεία, ενδοοικογενειακή και κάθε μορφής βία, κίνδυνοι του διαδικτύου, θέματα αναπηρίας κ.α.).

Καλούνται οι νέοι σύζυγοι και γονείς να συμμετάσχουν στην ποιμαντική αυτή πρωτοβουλία της τοπικής μας Εκκλησίας, που σκοπό έχει την ενδυνάμωση του θεσμού της οικογένειας και την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου της, μέσα από την ενημέρωση και τον ανοικτό διάλογο για τα σημαντικά οικογενειακά και παιδαγωγικά αυτά θέματα.

Το αναλυτικό πρόγραμμα της Ενοριακής Σχολής Γονέων του Ιερού Ναού Αγίου Γρηγορίου Θεολόγου Αγρινίου είναι το ακόλουθο:

Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 6:00 μ.μ.

Ομιλήτρια: κ. Ιουλία Πάνου, ψυχολόγος

Θέμα: «Αυτοεκτίμηση. το δώρο που κουβαλάει το παιδί στη ζωή του»

Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 6:00 μ.μ.

(Με την αρωγή του επιστημονικού προσωπικού του 12ου Δημοτικού Σχολείου Αγρινίου)

Ομιλητές: κ. Νικολέτα Ασημάκη, κοινωνική λειτουργός

κ. Κωνσταντίνα Καλύβα, ψυχολόγος

κ. Νικόλαος Παπαροϊδάμης, δάσκαλος ειδικής αγωγής 12ου Δημοτικού Σχολείου Αγρινίου

Θέμα: «Σχέσεις γονέα και παιδιού στην παιδική και εφηβική ηλικία»

Κυριακή 7 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 6:00 μ.μ.

Ομιλητής: κ. Κωνσταντίνος Καντάνης, δάσκαλος, διευθυντής της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής Αγρινίου «Δαυίδ ο Ψαλμωδός» της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας, τέως διευθυντής 16ου Δημοτικού Σχολείου Αγρινίου

Θέμα: «Η συμβολή της μουσικής στη διαμόρφωση του παιδικού χαρακτήρα»

Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 6:00 μ.μ.

Ομιλητής: κ. Χρήστος Τερνιώτης, παιδοψυχίατρος

Ανοιχτή συζήτηση με γονείς

Κυριακή 26 Απριλίου 2026 και ώρα 7:00 μ.μ.

Ομιλητής: Πρωτοπρεσβύτερος Χριστοφόρος Χρόνης, επίκουρος καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος της Φιλοσοφικής Σχολής του ίδιου Πανεπιστημίου με ειδίκευση στην Ηθική Φιλοσοφία, συγγραφέας και εφημέριος του Ι. Ν. Αγ. Χριστοφόρου Αγρινίου

Θέμα: «Η συμβολή των παππούδων και των γιαγιάδων στη διαπαιδαγώγηση των εγγονών τους»

(Οι Συναντήσεις θα γίνονται στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου

εντός του Ι. Ν. Αγ. Γρηγορίου Θεολόγου Αγρινίου)

Το αναλυτικό πρόγραμμα της Ενοριακής Σχολής Γονέων Νεοχωρίου Μεσολογγίου είναι το ακόλουθο:

1η Συνάντηση. Αγιασμός και έναρξη: Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2025

«Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης & Διαδίκτυο : Μύθοι & Πραγματικότητα »

Εισηγητές: Κωνσταντίνος Κατσαρός, Εκπαιδευτικός, Σύμβουλος Εκπαίδευσης Πληροφορικής

Ώρα 17:30 μ.μ.. Τόπος: Αίθουσα κινηματογράφου Γκιουλέκα

2η Συνάντηση: Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025

«Εφηβεία : Γέφυρες επικοινωνίας σε μια δύσκολη ηλικία »

Εισηγήτρια: Φλώρου Ειρήνη, Ψυχολόγος ΕΨΥΠΕΑ Msc στις Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες – Δυσλεξία – Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων

Ώρα 17:30 μ.μ.. Τόπος: Αίθουσα κινηματογράφου Γκιουλέκα

3η Συνάντηση: Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026

«Επιθετικότητα και σχετιζόμενα προβλήματα συμπεριφοράς στο παιδί προσχολικής και σχολικής ηλικίας : Ο ρόλος του γονέα. »

Εισηγήτρια: Γυφτογιάννη Μαρία, Παιδιατρική Λογοθεραπεύτρια, M.Ed, M.Sc.

Ώρα 17:30 μ.μ.. Τόπος: Αίθουσα κινηματογράφου Γκιουλέκα

4η Συνάντηση: Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2026

« Οθόνες : πως επιδρούν στον εγκέφαλό των παιδιών μας»

Εισηγήτρια: Μεγαλομμάτη Αλεξάνδρα, Παιδίατρος – Παιδονευρολόγος Π.Γ.Ν.Π. Ρίου, University Hospital Linkoping & Karolinska Stockholm, Σουηδία.

Ώρα 17:30 μ.μ.. Τόπος: Αίθουσα κινηματογράφου Γκιουλέκα

5η Συνάντηση: Κυριακή 8 Μαρτίου 2026

«Η διατροφή των παιδιών στην προσχολική και σχολική ηλικία»

Εισηγήτρια: Νάνσυ Σαρδελή, Διαιτολόγος – Διατροφολόγος

Ώρα 17:30 μ.μ.. Τόπος: Αίθουσα κινηματογράφου Γκιουλέκα

6η Συνάντηση: Κυριακή 19 Απριλίου 2025

«Μαζί με τα Παιδιά μας. Μαθαίνοντας την Αξία του Διαβάσματος»

Συνεργασία με το Ελληνικό Τμήμα της ΙΒΒΥ – Κύκλος του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου.

Ώρα 18:30 μ.μ.. Τόπος: Θερινός κινηματογράφος Γκιουλέκα

7η Συνάντηση και Καταληκτήρια Εκδήλωση: Μαΐου 2026

Το αναλυτικό πρόγραμμα της Ενοριακής Σχολής Γονέων του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Κατοχής είναι το ακόλουθο:

Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025 Ώρα 6 μ.μ.

ΑΓΙΑΣΜΟΣ-ΕΝΑΡΞΗ ΣΧΟΛΗΣ ΓΟΝΕΩΝ

ΘΕΜΑ: Σύγχρονοι γονείς, θετικά πρότυπα

π. Δημήτριος Πατσιαλός, Εφημέριος Ι. Ν. Αγ. Δημητρίου Νεαπόλεως Αγρινίου

Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025 Ώρα 6 μ.μ.

ΘΕΜΑ: Το ταξίδι του γάμου

π. Κωνσταντίνος Δημητρίου, Eφημέριος Ι. Μητροπολιτικού Ναού Αγ. Σπυρίδωνος Ι. Πόλεως Μεσολογγίου

Κυριακή 7 Δεκεμβρίου 2025 Ώρα 6 μ.μ.

ΘΕΜΑ: Η απογευματινή μελέτη των παιδιών

κ. Αθανάσιος Ρισβάς, Σχολικός σύμβουλος ειδικής αγωγής – καθηγητής Πανεπιστημίου Κύπρου

Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026 Ώρα 6 μ.μ.

ΘΕΜΑ: Τρεις στόχοι του γάμου κατά τον ιερό Χρυσόστομο

π. Γεώργιος Φλώρος, Εφημέριος Ι. Ν. Αγ. Αποστόλου & Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου Φυτειών

Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2026 Ώρα 6 μ.μ.

ΘΕΜΑ: Επιθετικότητα και σχετιζόμενα προβλήματα συμπεριφοράς στο παιδί προσχολικής και σχολικής ηλικίας. Ο ρόλος των γονέων

κ. Μαρία Γυφτογιάννη, Λογοθεραπεύτρια