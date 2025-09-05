Ξεκινούν δολωματικοί ψεκασμοί δακοκτονίας στην ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας

Δολωματικοί ψεκασμοί για το δάκο της ελιάς θα αρχίσουν να πραγματοποιούνται από τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου στην Αιτωλοακαρνανία.

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας ενημερώνει για την έναρξη ψεκασμών ελαιώνων στα πλαίσια του προγράμματος δολωματικών ψεκασμών για τον δάκο της ελιάς έτους 2025.

Συγκεκριμένα στις εξής Δημοτικές και Toπικές Κοινότητες με έναρξη ψεκασμού από την ΔΕΥΤΕΡΑ 08/09/2025 :

ΤΟΜΕΑΣ 1 : ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ, ΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ

ΤΟΜΕΑΣ 2 : ΑΝΤΙΡΡΙΟ, ΑΝΩ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΓΑΒΡΟΛΙΜΝΗ, ΔΑΦΝΗ, ΚΑΛΑΒΡΟΥΖΑ,

ΜΑΚΥΝΕΙΑ, ΜΑΜΟΥΛΑΔΑ, ΜΟΛΥΚΡΕΙΟ, ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟ, ΠΕΡΙΘΩΡΙ, ΤΡΙΚΟΡΦΟ

ΤΟΜΕΑΣ 3 : ΑΝΩ ΚΕΡΑΣΟΒΟ, ΖΕΥΓΑΡΑΚΙ, ΚΑΤΩ ΚΕΡΑΣΟΒΟ, ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ, ΠΑΠΑΔΑΤΕΣ, ΑΓΙΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ, ΑΚΡΑΙ, ΓΑΒΑΛΟΥ, ΔΑΦΝΙΑΣ, ΚΑΤΩ ΜΑΚΡΙΝΟΥ, ΚΑΨΟΡΑΧΗ, ΜΑΚΡΙΝΟΥ

ΤΟΜΕΑΣ 4 : ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΑΓΡΙΝΙΟ, ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ, ΑΓΙΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΑΓΙΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ, ΑΓΑΛΙΑΝΟΣ, ΑΜΠΕΛΙΑ, ΔΟΚΙΜΙ, ΚΑΜΑΡΟΥΛΑ, ΚΑΣΤΑΝΟΥΛΑ,

ΚΕΡΑΣΕΑ, ΣΚΟΥΤΕΣΙΑΔΑ, ΣΙΤΟΜΕΝΑ, ΣΚΟΥΤΕΡΑ, ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΣ, ΠΕΝΤΑΚΟΡΦΟ, ΠΟΤΑΜΟΥΛΑ

(ΤΡΙΧ.), ΣΑΡΓΙΑΔΑ, ΣΙΔΗΡΑ, ΧΟΥΝΗ, ΨΗΛΟΒΡΑΧΟΣ

ΤΟΜΕΑΣ 5 : ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ, ΝΕΑ ΑΒΩΡΑΝΗ, ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟ, ΠΡΟΣΗΛΙΑ, ΑΦΡΑΤΟ, ΚΥΡΑ ΒΓΕΝΑ,

ΜΥΡΤΙΑ, ΝΕΡΟΜΑΝΝΑ, ΠΑΛΑΙΟΚΑΡΥΑ, ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ, ΠΑΡΑΒΟΛΑ

ΤΟΜΕΑΣ 6 : ΕΛΑΙΟΦΥΤΟ, ΜΕΓΑΛΗ ΧΩΡΑ, ΝΕΑΠΟΛΗ, ΣΠΟΛΑΪΤΑ

ΤΟΜΕΑΣ 7 : ΛΕΠΕΝΟΥ, ΚΑΣΤΡΑΚΙ, ΜΑΤΣΟΥΚΙ, ΣΤΡΑΤΟΣ

Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που θα χρησιμοποιηθεί στην εφαρμογή του δολωματικού ψεκασμού έχουν δραστική ουσία το CYANTRANILIPROLE και το DELTAMETHRIN και πριν την συγκομιδή θα πρέπει να περάσει χρονικό διάστημα 7 ημερών από την ημέρα που

πραγματοποιήθηκε ο δολωματικός ψεκασμός.

Οι ελαιοπαραγωγοί των οποίων τα κτήματα βρίσκονται στους ανωτέρω τομείς όπου θαγίνουν οι ψεκασμοί, παρακαλούνται να παρευρίσκονται στους ελαιώνες τους, ενώ τυχόν περιφραγμένοι ελαιώνες να ανοιχθούν προς διευκόλυνση του ψεκασμού.

Οι μελισσοκόμοι και οι κτηνοτρόφοι να απομακρύνουν τα μελισσοσμήνη τους και τα ζώα τους από τις ψεκαζόμενες περιοχές, προς αποφυγή τυχόν δηλητηριάσεων. Επισημαίνεται στους βιοκαλλιεργητές ότι σύμφωνα με την υποχρέωση τους από την ένταξη τους στο πρόγραμμα Βιοκαλλιέργειας, θα πρέπει να σημάνουν τα κτήματά τους για την αποφυγή ψεκασμού από τα συνεργεία δακοκτονίας.

Οι ψεκασμοί θα ξεκινήσουν στην παραπάνω αναφερόμενη ημερομηνία εφόσον οι καιρικές

συνθήκες είναι ευνοϊκές για την πραγματοποίηση τους. Σημειώνουμε ότι ψεκασμοί πραγματοποιούνται όταν:

η θερμοκρασία τις ώρες του ψεκασμού δεν υπερβαίνει τους 28 ο C.

η σχετική υγρασία είναι μεγαλύτερη από 25%.

δεν αναμένεται βροχή.

δεν φυσάει άνεμος πάνω από πέντε (5) μποφόρ.

Στην περίπτωση που επικρατούν ακραίες καιρικές συνθήκες την συγκεκριμένη περίοδο το πρόγραμμα των δολωματικών ψεκασμών δακοκτονίας θα τροποποιηθεί με άλλη

ημερομηνία έναρξης, η οποία θα κοινοποιηθεί με νέο δελτίο τύπου.

Παρακαλούνται τέλος οι ελαιοπαραγωγοί να συνεργάζονται με τους συντελεστές του προγράμματος καθ’ όλη τη διάρκεια εφαρμογής του. Επιβάλλεται να επισκέπτονται σε

τακτά χρονικά διαστήματα τα ελαιόδεντρά τους, προκειμένου να ελέγχουν την καλή

εφαρμογή των ψεκασμών και την αποτελεσματικότητά τους και παράλληλα παρακαλούνται

να μεταφέρουν έγκαιρα στην υπηρεσία οποιοδήποτε πρόβλημα υποπέσει στην αντίληψή

τους στα τηλ: 26313-61112 & 6987-412371.