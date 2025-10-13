Ξεκίνησε η διάθεση εισιτηρίων για το Παναιτωλικός – ΟΦΗ με τιμές από 10 ευρώ

Ξεκίνησε η διάθεση εισιτηρίων για τον αγώνα Παναιτωλικός – ΟΦΗ του Σαββάτου 18 Οκτωβρίου με τις τιμές στις Θύρες 1 και 2 στα 16 ευρώ και στο Πέταλο στα 10 ευρώ.

«Καλούμε τους φιλάθλους να δώσουν δυναμικό παρών και να υποστηρίξουν την ομάδα μας να διεκδικήσει τη νίκη». αναφέρει η Αγρινιώτικη Π.Α.Ε.

Από σήμερα είναι διαθέσιμα στην πλατφόρμα εισιτηρίων της Π.Α.Ε. Παναιτωλικός https://tickets.panetolikos.gr/ τα εισιτήρια του αγώνα.

Υπάρχουν θέσεις στη μεγάλη εξέδρα (Θύρες 1 και 2) στην τιμή των 16 ευρώ και στο πέταλο (Θύρα 6) στην τιμή των 10 ευρώ.

Για παιδιά που γεννήθηκαν από 01.01.2010 και μετά, η τιμή του εισιτηρίου για τις Θύρες 1 και 2 είναι 9 ευρώ.

Για παιδιά που γεννήθηκαν από 01.01.2020 και μετά, η είσοδος είναι δωρεάν με υποχρεωτική έκδοση εισιτηρίου μηδενικής τιμής.

Τα παιδιά πρέπει να έχουν το αντίστοιχο εισιτήριο και να συνοδεύονται από ενήλικα, που τα έχει προσθέσει στο ψηφιακό πορτοφόλι του.

Με την ολοκλήρωση της αγοράς απλών εισιτηρίων (κανονικών και παιδικών) παρέχεται ο κωδικός εισιτηρίου (barcode), με τη χρήση του οποίου πρέπει να προστεθεί στο ψηφιακό πορτοφόλι, μέσω της εφαρμογής Gov.gr wallet από κινητό τηλέφωνο (Android και iOS).

Για την είσοδο στο Γήπεδο είναι απαραίτητη η προσκόμιση πιστοποιητικού ταυτοποίησης όπως αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης κ.λπ., όταν ζητηθεί.

Δεν είναι εφικτή η είσοδος στο γήπεδο με κανέναν άλλο τρόπο.

Στο https://tickets.gov.gr μπορείτε να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την προσθήκη του εισιτηρίου στο ψηφιακό πορτοφόλι και την είσοδο στα Γήπεδα.

Η διαδικασία προσθήκης του εισιτηρίου στο Gov.gr Wallet είναι ανεξάρτητη από την αγορά του εισιτηρίου και η Π.Α.Ε. δεν εμπλέκεται στη διαδικασία αυτή.

Για τεχνικά προβλήματα στο Gov.gr wallet θα πρέπει να αποταθείτε στο Gov.gr – Εξυπηρέτηση Πολίτη.

Οι Θύρες του Γηπέδου θα ανοίξουν δύο ώρες πριν (6.00 μ.μ.) και καλούνται οι φίλαθλοι να προσέλθουν έγκαιρα για την αποφυγή συνωστισμού.

Το Σάββατο, ημέρα του αγώνα, από 10.00 π.μ. έως 1.00 μ.μ. θα είναι ανοικτά τα γραφεία της Π.Α.Ε. στο Γήπεδο και στη συνέχεια από 3:00 μ.μ. έως 8:00 μ.μ. τα εκδοτήρια για εξυπηρέτηση των φιλάθλων οι οποίοι είναι άνω των 67 ετών, ΑΜΕΑ και παροχή οδηγιών σε όσους αντιμετωπίζουν πρόβλημα στην ψηφιακή συναλλαγή.