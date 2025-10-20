Ξεκίνησαν τα Εσπερινά Κηρύγματα του Μητροπολίτη Δαμασκηνού σε Αγρίνιο και Μεσολόγγι

Με θέμα: «Η Ορθόδοξη Εκκλησία» ξεκίνησαν επισήμως σε Αγρίνιο και Μεσολόγγι τα Εσπερινά Κηρύγματα του Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας, Δαμασκηνού για το τρέχον εκκλησιαστικό έτος.

Η ανακοίνωση της Μητρόπολης Αιτωλίας και Ακαρνανίας:

Με θέμα: «Η Ορθόδοξη Εκκλησία» άρχισαν τα Εσπερινά Κηρύγματα του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Δαμασκηνού για το τρέχον εκκλησιαστικό έτος. Την Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025, στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής στην Ιερά Πόλη Μεσολογγίου και την Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025 στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Αγρινίου πραγματοποιήθηκε το πρώτο Εσπερινό Κήρυγμα. Προηγήθηκε η Ακολουθία του Αγιασμού από τον Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας κ. Δαμασκηνό για την έναρξη των εσπερινών αυτών συνάξεων.

Ο Σεβασμιώτατος, στην πρώτη αυτή συνάντηση που είχε εισαγωγικό χαρακτήρα στο γενικό θέμα, τόνισε ότι οι Χριστιανοί σήμερα βρίσκονται πλησιέστερα στην αρχαία Εκκλησία απ’ ότι οι προηγούμενες γενιές. Ο Χριστιανισμός άρχισε ως θρησκεία μιας μειοψηφίας μέσα σε μία εξ ολοκλήρου μη χριστιανική κοινωνία και εκεί τείνει να καταλήξει πάλι σήμερα. Η Χριστιανική Εκκλησία στα πρώτη της στάδια ήταν διακεκριμένη από την Πολιτεία και τώρα αυτή η παραδοσιακή συμμαχία μεταξύ Εκκλησίας και Πολιτείας τερματίζεται από τη μία χώρα μετά την άλλη.

Συνεχίζοντας, αναφέρθηκε στις απαρχές της Χριστιανικής Εκκλησίας με την κάθοδο του Παναγίου Πνεύματος επί των Αποστόλων στην Ιερουσαλήμ, κατά την ημέρα της Πεντηκοστής. Με το κήρυγμα του Αποστόλου Πέτρου τρεις χιλιάδες άντρες και γυναίκες βαπτίστηκαν και έτσι σχηματίστηκε η πρώτη χριστιανική κοινότητα των Ιεροσολύμων. Αμέσως μετά, όταν ξέσπασε ο πρώτος διωγμός που ακολούθησε τον λιθοβολισμό του Στεφάνου, οι Χριστιανοί υπακούοντας στην εντολή του Χριστού, όπου πήγαν κήρυξαν πρώτα στους Ιουδαίους και πριν περάσει πολύς καιρός και στους Εθνικούς. Έτσι, σε ένα εκπληκτικά μικρό χρονικό διάστημα, ξεφύτρωσαν μικρές χριστιανικές κοινότητες σε όλα τα κύρια κέντρα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.

Ο Σεβασμιώτατος αναφέρθηκε στην διοικητική δομή της πρώτης Εκκλησίας, τονίζοντας ότι βασική μονάδα ήταν η κοινότητα κάθε πόλης στην οποία προΐστατο ο Επίσκοπος, ο οποίος συνεπικουρούνταν από τους Πρεσβυτέρους και τους Διακόνους. Αναφέρθηκε στην διδασκαλία του Αγίου Ιγνατίου του Θεοφόρου, ο οποίος τόνισε ιδιαίτερα δύο πράγματα, τον Επίσκοπο και την Ευχαριστία. Θεωρούσε πως η Εκκλησία είναι ταυτόχρονα ιεραρχική και μυστηριακή. Η

διδασκαλία του Αγίου Ιγνατίου έχει μεγάλη σημασία για την ορθόδοξη παράδοση. Η Ορθοδοξία μέχρι σήμερα δέχεται την Εκκλησία ως μία Ευχαριστιακή κοινωνία που η εξωτερική της οργάνωση, όσο αναγκαία κι αν είναι, έρχεται σε δεύτερη θέση, όσον αφορά την εσωτερική μυστηριακή ζωή της.

Κατόπιν, λαμβάνοντας αφορμή από τα γραπτά ενός άλλου μάρτυρα Επισκόπου, του Αγίου Κυπριανού Καρθαγένης ανέφερε, ότι όλοι οι Επίσκοποι μετέχουν στην μια Αρχιερωσύνη, κατά τρόπο, ώστε ο καθένας να μην κατέχει ένα τμήμα της, αλλά το όλο. Υπάρχουν πολλές εκκλησίες αλλά μόνο μία Εκκλησία.

Υπάρχουν πολλοί Επίσκοποι αλλά μόνο μία Αρχιερωσύνη. Ξεχωριστή αναφορά έκανε στην απειλή των διωγμών και του μαρτυρίου. Οι Χριστιανοί γνώριζαν πως ανά πάσα στιγμή αυτή η απειλή μπορούσε να γίνει πραγματικότητα. Η ιδέα του μαρτυρίου κατείχε κεντρική θέση στην πνευματική προοπτική των πρώτων χριστιανών. Έβλεπαν πως η Εκκλησία τους είχε θεμελιωθεί πάνω στο αίμα, όχι μόνο του Χριστού, αλλά και στο αίμα όλων εκείνων των «άλλων Χριστών», των μαρτύρων. Στους μετέπειτα αιώνες, όταν η Εκκλησία «εγκαταστάθηκε» και δεν υπέφερε πλέον από διωγμούς, η ιδέα του μαρτυρίου δεν εξαφανίστηκε, αλλά προσέλαβε άλλες μορφές. Η μοναχική ζωή παραδείγματος χάρη θεωρείται συχνά από τους Έλληνες εκκλησιαστικούς συγγραφείς ως ισοδύναμη του μαρτυρίου.

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του αναφέρθηκε στην συγκρότηση των τοπικών Συνόδων. Οι Επίσκοποι που μετέχουν στην μια Αρχιερωσύνη συναντώνται σε Συνόδους για τη συζήτηση των κοινών προβλημάτων. Η Ορθοδοξία απέδιδε ανέκαθεν μεγάλη σημασία στη θέση των Συνόδων στη ζωή της Εκκλησίας. Πιστεύει πως η Σύνοδος είναι το κύριο όργανο που επέλεξε ο Θεός για να καθοδηγεί το λαό

Του και θεωρεί την καθολική Εκκλησία ως την κατ’ εξοχήν συνοδική Εκκλησία Η σύνοδος είναι η ζωντανή ενσάρκωση του ουσιώδους χαρακτήρα της Εκκλησίας. Το επόμενο εσπερινό κήρυγμα του Μητροπολίτου Αιτωλίας και Ακαρνανίας θα πραγματοποιηθεί στο Αγρίνιο, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ζωοδόχου Πηγής, την Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2025 και στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου, στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής, την Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2025.

