Ξεκίνησαν οι Παραολυμπιακοί Αγώνες στη… σκιά του κορωνοϊού (εικόνες – βίντεο)

Οι Παραολυμπιακοί Αγώνες 2020 άρχισαν την Τρίτη (24/8) στο Τόκιο με την τελετή έναρξης, καθώς η Ιαπωνία παλεύει με τη χειρότερη έξαρση Covid-19 μέχρι στιγμής, καταγράφοντας καθημερινά κρούσματα και παρουσιάζοντας αυξημένη πίεση στο σύστημα υγείας.

Οι διοργανωτές παραδέχτηκαν την περασμένη εβδομάδα ότι οι Παραολυμπιακοί Αγώνες θα διεξαχθούν κάτω από «πολύ δύσκολες» συνθήκες, καθώς η κατάσταση της πανδημίας στην Ιαπωνία έχει επιδεινωθεί μετά την ολοκλήρωση των Ολυμπιακών Αγώνων στις 8 Αυγούστου και τα νοσοκομεία στην πόλη υποδοχής έχουν γεμίσει.

Η ιαπωνική κυβέρνηση και η μητροπολιτική κυβέρνηση του Τόκιο κάλεσαν χθες τα νοσοκομεία της πρωτεύουσας να δεχτούν περισσότερους ασθενείς με Covid-19, καθώς τα αυξανόμενα κρούσματα έχουν κάνει την πρόσβαση στην περίθαλψη όλο και πιο δύσκολη.

Ενώ ο αριθμός των αθλητών και αξιωματούχων που ταξιδεύουν από το εξωτερικό είναι μικρότερος από το ένα τρίτο απ’ ότι κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων, η Ιαπωνία κατέγραψε περισσότερα από 25.000 καθημερινά κρούσματα, τρεις ημέρες την περασμένη εβδομάδα.

Οι διοργανωτές των Παραολυμπιακών Αγώνων, οι οποίοι θα πραγματοποιούνται μέχρι και τις 5 Σεπτεμβρίου, δήλωσαν ότι σχεδιάζουν να εφαρμόσουν τα ίδια πρωτόκολλα Covid-19 με αυτά που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων.

Οι συχνές εξετάσεις και άλλοι περιορισμοί, όπως ο περιορισμός της κίνησης αθλητών και επισήμων, αποδείχθηκαν αποτελεσματικοί στην ελαχιστοποίηση των κινδύνων μόλυνσης κατά τη διάρκεια των Αγώνων, πρόσθεσαν.

Όπως και οι Ολυμπιακοί Αγώνες, έτσι και οι Παραολυμπιακοί θα γίνουν γενικά χωρίς θεατές και οι διοργανωτές ζήτησαν από τους εγχώριους αξιωματούχους των Αγώνων να αποφύγουν να τρώνε έξω ή να πίνουν σε ομάδες.

Οι διοργανωτές των Ολυμπιακών Αγώνων ανέφεραν 404 μολύνσεις που σχετίζονται με τους Αγώνες. Πραγματοποίησαν σχεδόν 600.000 τεστ με το ποσοστό μόλυνσης να είναι στο 0,02%.

Η Ιαπωνία επέκτεινε έως τις 12 Σεπτεμβρίου τα έκτακτα μέτρα για την Covid-19 στην πρωτεύουσα και άλλες περιοχές που εμπλέκονται στην διεξαγωγή των Αγώνων.

Περίπου το 88% των αθλητών και αξιωματούχων που παρευρίσκονται στους Αγώνες έχουν εμβολιαστεί, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος της Διεθνούς Παραολυμπιακής Επιτροπής, Κρεγκ Σπενς, αν και αρκετοί εθελοντές δεν έχουν ακόμη εμβολιαστεί πλήρως.

Ο πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, Τόμας Μπαχ ήταν στην τελετή έναρξης.

The flag of Japan is being raised 🇯🇵#TokyoParalympics x #OpeningCeremony

📺 NBCSN

💻 https://t.co/lmwAaJnQPo

📱 NBC Sports App pic.twitter.com/StGz6bzsSj

— #TokyoParalympics (@NBCOlympics) August 24, 2021