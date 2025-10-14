Ξεκίνησαν οι εργασίες για την τοποθέτηση των pillars στο λιμάνι Μεσολογγίου
Η Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Μεσολογγίου Νεκταρία Αλετρά με ανάρτησή της έκανε γνωστή την είδηση ότι ξεκίνησαν οι εργασίες για την τοποθέτηση των pillars (παροχών ρεύματος και νερού) στο λιμάνι Μεσολογγίου!
Δείτε αναλυτικά την ανάρτηση:
"Με ιδιαίτερη χαρά ενημερώνω τους δημότες και φίλους του λιμανιού μας ότι ξεκίνησαν επιτέλους οι εργασίες για την τοποθέτηση των pillars (παροχών ρεύματος και νερού) στο λιμάνι Μεσολογγίου!
Πρόκειται για ένα έργο που όλοι περιμέναμε εδώ και καιρό — ένα σημαντικό βήμα για την αναβάθμιση των λιμενικών μας υποδομών και τη βελτίωση των υπηρεσιών προς τους επαγγελματίες, τους ναυτικούς και τους επισκέπτες της πόλης μας.
Οι καθυστερήσεις που προηγήθηκαν ξεπεράστηκαν και πλέον βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να βλέπουμε το έργο να παίρνει σάρκα και οστά. Οι εργασίες είναι ήδη σε εξέλιξη και θα ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατό, εφόσον το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες.
Ζητούμε την κατανόηση όλων για τυχόν μικρές προσωρινές ενοχλήσεις στην περιοχή του λιμανιού κατά τη διάρκεια των εργασιών.
Η έναρξη αυτού του έργου είναι ένα ακόμη βήμα προς ένα πιο σύγχρονο, λειτουργικό και φιλόξενο λιμάνι Μεσολογγίου, αντάξιο της ιστορίας και της δυναμικής της πόλης μας".