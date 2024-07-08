Ξεκίνησαν οι εγγραφές στις σχολές ΟΑΕΔ ΕΠΑΣ Αγρινίου
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ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΟΑΕΔ ΔΥΠΑ ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΠΟ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ :
1.ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
2.ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
3ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
4,ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΧΟΥΝ ΟΣΟΙ ΕΙΝΑΙ 15-29 ΕΤΩΝ ,ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΚΑΤΟΧΟΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΙΝΑΙ 2 ΕΤΗ .ΟΠΟΥ Ο ΜΑΘΗΤΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ,ΤΟΥ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΤΑΙ ΣΕ 29,66 ΕΥΡΩ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΣΥΝ 9 ΕΥΡΩ ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ ΣΙΤΙΣΗ .
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 1o ΧΙΛ.Ε.Ο. ΑΓΡΙΝΙΟΥ -ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 26410 21630 ,2641055314 ,6974437229