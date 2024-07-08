Ξεκίνησαν οι εγγραφές στις σχολές ΟΑΕΔ ΕΠΑΣ Αγρινίου

Δείτε τις ειδικότητες

oaed-dypa-agrinio

ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΟΑΕΔ ΔΥΠΑ ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΠΟ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ :

1.ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
2.ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
3ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
4,ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΧΟΥΝ ΟΣΟΙ ΕΙΝΑΙ 15-29 ΕΤΩΝ ,ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΚΑΤΟΧΟΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΙΝΑΙ 2 ΕΤΗ .ΟΠΟΥ Ο ΜΑΘΗΤΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ,ΤΟΥ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΤΑΙ ΣΕ 29,66 ΕΥΡΩ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΣΥΝ 9 ΕΥΡΩ ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ ΣΙΤΙΣΗ .

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 1o ΧΙΛ.Ε.Ο. ΑΓΡΙΝΙΟΥ -ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 26410 21630 ,2641055314 ,6974437229