Ξεκίνησαν οι εγγραφές αποφοίτων Λυκείου στη Δημόσια ΣΑΕΚ Αγρινίου με νέες δυνατότητες επαγγελματικής κατάρτισης.

Η ανακοίνωση:

Οι απόφοιτοι Λυκείου που ενδιαφέρονται να εγγραφούν στη Δημόσια Σ.Α.Ε.Κ. Αγρινίου (Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού), μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://diek.it.minedu.gov.gr από την Τρίτη 02-09-2025 μέχρι την Παρασκευή 12-09-2025 και ώρα 15:00

Στη Σ.Α.Ε.Κ. Αγρινίου, πρόκειται να λειτουργήσουν το σπουδαστικό έτος 2025-2026 οι παρακάτω ειδικότητες με δωρεάν φοίτηση.

ΒΟΗΘΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΠΡΩΙΜΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΒΟΗΘΟΣ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΒΑΡΗ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ-ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ (CHEF) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Οι Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) απευθύνονται σε απόφοιτους όλων των τύπων Λυκείων (ΓΕΛ, ΕΠΑΛ και ισότιμων τίτλων) που επιθυμούν να αποκτήσουν επαγγελματική κατάρτιση επιπέδου 05 με γνώσεις και δεξιότητες, σε ειδικότητες αιχμής προσαρμοσμένες στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς εργασίας με στόχο την απορρόφησή τους άμεσα σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο στο περιβάλλον του κλάδου που τους ενδιαφέρει.

Η φοίτηση στις Σ.Α.Ε.Κ. διαρκεί πέντε εξάμηνα. Στα πρώτα τέσσερα εξάμηνα οι καταρτιζόμενοι παρακολουθούν θεωρητικά και πρακτικά μαθήματα, ενώ στο 5 ο εξάμηνο πραγματοποιούν την πρακτική τους άσκηση σε ιδιωτικό ή δημόσιο φορέα.

Μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης μπορούν να λάβουν τη ΒΕΚ από τη ΣΑΕΚ και να δηλώσουν συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης του ΕΟΠΠΕΠ, όπου η επιτυχής έκβαση αυτών, οδηγεί στη Χορήγηση Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 για τους αποφοίτους Σ.Α.Ε.Κ. για τους επιτυχόντες και στα δύο μέρη των εξετάσεων (εξετάσεις θεωρητικού και εξετάσεις πρακτικού μέρους).

Το Δίπλωμα αυτό τους δίνει επιπλέον τη δυνατότητα να διεκδικήσουν την εισαγωγή τους σε δημόσια Πανεπιστημιακά Τμήματα σχετικού τομέα μέσω κατατακτηρίων εξετάσεων (και στο ΕΑΠ σε σχετικά Τμήματα με αίτησή τους)

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετική με τις ειδικότητες ανατρέξτε στην ιστοσελίδα μας http://iekagrin.sch.gr/.

Επίσης μπορείτε να επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα: 26410 57872, 26410 28052 ή στο email saekagrin@sch.gr.