Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για αναπληρωτές στις ΕΠΑΣ Μαθητείας της ΔΥΠΑ - Δ’ φάση 2025–2026

Η ΔΥΠΑ ενημερώνει ότι ξεκίνησαν οι αιτήσεις για αναπληρωτές στις ΕΠΑΣ Μαθητείας - Δ’ φάση 2025–2026.

Η ανακοίνωση:

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) καλεί τα ενταγμένα μέλη του Μητρώου Προσωρινών Αναπληρωτών και Ωρομίσθιων Εκπαιδευτικών για τις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας να υποβάλουν αίτηση–δήλωση προτίμησης Σχολικών Μονάδων για το σχολικό έτος 2025–2026.

Δικαίωμα υποβολής

Δικαίωμα έχουν αποκλειστικά τα μέλη του παραπάνω Μητρώου.

Προσλήψεις

Θέσεις Προσωρινών Αναπληρωτών πλήρους ή μειωμένου ωραρίου

Σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) διάρκειας ενός (1) σχολικού έτους

Σκοπός: κάλυψη αναγκών των Εκπαιδευτικών Μονάδων της ΔΥΠΑ.

Προθεσμία υποβολής

Από την Πέμπτη 09/10/2025, ώρα 12:00 έως την Παρασκευή 10/10/2025, ώρα 23:59.

Τρόπος υποβολής

Οι αιτήσεις–δηλώσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω gov.gr με κωδικούς TAXISnet στην διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/epaggelmaties-ekpaideuses/metroo-anapleroton-kai-oromisthion-ekpaideutikon-tes-dupa

Διαδρομή

gov.gr

→ Εκπαίδευση

→ Επαγγελματίες Εκπαίδευσης

→ Μητρώο αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών της ΔΥΠΑ.

Σημείωση

Για πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την επίσημη ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ: www.dypa.gov.gr