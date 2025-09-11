Ξεκινάει νέο κύμα πλειστηριασμών για σπίτια και οικόπεδα οφειλετών της εφορίας - Δείτε τη λίστα

Νέο κύμα πλειστηριασμών για σπίτια και οικόπεδα οφειλετών της εφορίας, καθώς η ΑΑΔΕ περνά από τις λίστες ντροπής και τις προειδοποιήσεις στα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης.

Στα τέλη Ιουνίου δημοσιοποίησε τα ονόματα όσων χρωστούν πάνω από 150.000 ευρώ, με αποτέλεσμα να καταγραφούν 18.762 νομικά πρόσωπα και 11.616 φυσικά πρόσωπα, περισσότερα από πέρυσι. Η αδράνεια των οφειλετών οδηγεί τώρα σε πλειστηριασμούς, παράλληλα με τις κατασχέσεις λογαριασμών, που παραμένουν το βασικό όπλο των εισπρακτικών υπηρεσιών.

Οι τιμές εκκίνησης στους πλειστηριασμούς που έχουν προγραμματιστεί έως τον Δεκέμβριο, διαμορφώνονται από 1.000 ευρώ έως και 3,2 εκατ. ευρώ. Στο «καλάθι» περιλαμβάνονται 34 ακίνητα – από κατοικίες, αποθήκες και αγροτεμάχια μέχρι εργοστάσια και βιομηχανικούς χώρους – τα οποία βρίσκονται σε Αττική, Θεσσαλονίκη αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας. Παρότι στη λίστα συναντώνται και ακίνητα χαμηλής αξίας, τα χρέη των οφειλετών είναι ιδιαίτερα υψηλά.

Το πρώτο κύμα έχει προγραμματιστεί για τις 24 Σεπτεμβρίου, με συνέχεια στις 15 και 22 Οκτωβρίου, στις 12 και 19 Νοεμβρίου και στις 17 Δεκεμβρίου, δείχνοντας ότι η ΑΑΔΕ ανεβάζει ταχύτητα σε αυτό το μέτωπο.

Οι πρώτες περιπτώσεις πλειστηριασμών που έχουν προγραμματιστεί είναι οι εξης:

• Εταιρία με έδρα τη Θεσσαλονίκη και συνολικό χρέος 249.117 €: πλειστηριασμός ακινήτου 67,4 τ.μ. στην Ηλιούπολη στις 24 Σεπτεμβρίου με τιμή εκκίνησης 243.000 €, καθώς και δεύτερου ακινήτου 21 τ.μ. με τιμή 26.000 €.

• Επιχείρηση με έδρα την Καλλιθέα και χρέη 27,5 εκατ. € στην εφορία και 13,1 εκατ. € στον ΕΦΚΑ: σε πλειστηριασμό οικόπεδο 781 τ.μ. με κτίσμα με τιμή εκκίνησης 3,18 εκατ. €, καθώς και άλλα ακίνητα – κατάστημα με τιμή 115.200 €, δεύτερο κατάστημα με τιμή 127.200 €, οικόπεδο στην Καλογρέζα με 456.000 €, μέρος οικοπέδου με 13.200 € και υπόγειο με 33.600 €.

• Γνωστή επιχείρηση στο Κορωπί με χρέη 36,5 εκατ. €: σε πλειστηριασμό αγροτεμάχιο στη Φαρκαδόνα με τιμή 1,795 εκατ. €, ενώ στο Νέο Φάληρο βγαίνουν και δύο αποθήκες με τιμές μόλις 975 € και 1.300 €.

• Επιχείρηση στο Καλοχώρι με χρέη 2,75 εκατ. €: σε πλειστηριασμό διαμέρισμα 43,32 τ.μ. με τιμή εκκίνησης 82.000 €.

• Φυσικό πρόσωπο με συνολικό χρέος 314,8 εκατ. €: χάνει ακίνητο στην Αγία Παρασκευή με τιμή εκκίνησης 247.000 €.

• Ιδιώτης εκτός λίστας μεγαλοοφειλετών: σε πλειστηριασμό το 50% οικοπέδου στα Τρίκαλα με τιμή πρώτης προσφοράς 9.800 €.

Η ΑΑΔΕ στοχεύει να εισπράξει τουλάχιστον 3 δισ. € από παλαιές οφειλές και άλλα 700 εκατ. € από μεγάλους οφειλέτες, ενώ περίπου 10 δισ. € θα χαρακτηριστούν ανεπίδεκτα είσπραξης. Ουσιαστικά, οι εισπράξεις στηρίζονται κυρίως στις νεότερες οφειλές, που έχουν υψηλότερη εισπραξιμότητα, καθώς σήμερα σχεδόν το σύνολο των εσόδων προέρχεται από μόλις το 32,5% του ληξιπρόθεσμου υπολοίπου, ύψους 85 δισ. €.

Συνολικά, τα χρέη προς το Δημόσιο στο τέλος Μαΐου 2025 έφτασαν τα 110,8 δισ. €, ενώ ο αριθμός των οφειλετών ήταν 4.039.334 ΑΦΜ. Από αυτούς, 2.210.202 έχουν αρρύθμιστα χρέη άνω των ορίων λήψης μέτρων, ενώ ήδη έχουν επιβληθεί κατασχέσεις σε 1.601.659 οφειλέτες. Στο στόχαστρο των εισπρακτικών υπηρεσιών βρίσκονται 608.543 φυσικά και νομικά πρόσωπα.

Η πλήρης λίστα των πλειστηριασμών έχει ως εξής:

24 Σεπτεμβρίου 2025

• Αγροτεμάχιο 29 στρ. στα Διαβατά Θεσσαλονίκης με μονάδα επίπλων και γραφεία – τιμή εκκίνησης 1,48 εκατ. €.

• Διαμέρισμα 148 τ.μ. στα Τρίκαλα με πρώτη τιμή 158.500 €.

• Αγροτεμάχια στην ίδια περιοχή με τιμές από 39.650 έως 84.500 €.

• Γη 1.419 τ.μ. στη Λεπτοκαρυά Τρικάλων με 7.100 €.

• Οικόπεδο 301 τ.μ. στη Νέα Μάκρη με τιμή 27.000 €.

• Στην Ηλιούπολη, δύο μικρές ιδιοκτησίες 67 και 21 τ.μ. με 243.000 και 26.000 €.

• Στα Τρίκαλα, το μισό οικόπεδο 226 τ.μ. στα 9.800 €.

15 Οκτωβρίου 2025

• Στο Περιστέρι, δύο μεγάλα διαμερίσματα (περίπου 200 τ.μ. το καθένα) με τιμές εκκίνησης 108.800 και 120.000 €.

22 Οκτωβρίου 2025

• Σειρά αποθηκών στο Νέο Φάληρο με τιμές από 975 έως 1.950 €.

• Στα Χανιά, οικόπεδο 3.931 τ.μ. με τιμή 744.000 €.

• Στον Γαλατά Χανίων, μισό αγροτεμάχιο 876 τ.μ. στα 8.500 €.

• Στην Καβάλα, δύο κεραμοσκεπείς κατοικίες σε οικόπεδο 135 τ.μ. από 97.210 €.

• Στη Φαρκαδόνα Τρικάλων, αγροτεμάχιο 23 στρ. με 1,79 εκατ. €.

• Στην ίδια περιοχή, άλλο αγροτεμάχιο 10,7 στρ. με 41.000 €.

12 Νοεμβρίου 2025

• Στο Μαρούσι, οικόπεδο 1.009 τ.μ. στην περιοχή «Κόκκινα Χώματα» με τιμή 652.500 €.

19 Νοεμβρίου 2025

• Στη Νέα Ιωνία, σειρά ακινήτων από καταστήματα μέχρι μεγάλα οικόπεδα με τιμές εκκίνησης από 13.200 έως 3,18 εκατ. €.

17 Δεκεμβρίου 2025

• Στην Αγία Παρασκευή, μικρό διαμέρισμα 12 τ.μ. με τιμή 22.000 €.

• Στο Αιγάλεω, βιομηχανικό ακίνητο 1.335 τ.μ. με τιμή 40.000 €.

• Στο Χαλάνδρι, διαμέρισμα 116 τ.μ. με αποθήκη και πάρκινγκ από 144.000 €.

• Μικρή αποθήκη 10 τ.μ. στο Χαλάνδρι με 5.000 €.

• Στο Ηράκλειο Κρήτης, γεωτεμάχιο με κτίσματα 985 τ.μ. στα 850.000 €.

• Στην ίδια περιοχή, υπόγεια αποθήκη 4,7 τ.μ. με τιμή 1.000 €.

Τι προβλέπει η νομοθεσία

Σύμφωνα με το ισχύον καθεστώς, για την είσπραξη ληξιπρόθεσμων χρεών άνω των 500 ευρώ που δεν έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση, ο προϊστάμενος της αρμόδιας εφορίας μπορεί να λάβει μέτρα αναγκαστικής είσπραξης, όπως κατάσχεση κινητών ή ακινήτων, είτε στα χέρια του ίδιου του οφειλέτη είτε στα χέρια τρίτων.

Πριν από τη λήψη μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης είναι υποχρεωτική η κοινοποίηση ατομικής ειδοποίησης καταβολής οφειλής/υπερημερίας, με εξαίρεση την κατάσχεση χρηματικών απαιτήσεων. Από την ημέρα επίδοσης της έκθεσης κατάσχεσης, ο οφειλέτης στερείται το δικαίωμα ελεύθερης διάθεσης του ακινήτου. Αν δεν έχει ρυθμίσει τις οφειλές του εντός 40 ημερών, ορίζεται πρόγραμμα πλειστηριασμού το αργότερο μέσα σε τέσσερις μήνες από την κατάσχεση και η ημερομηνία πλειστηριασμού πρέπει να τεθεί το αργότερο σε πέντε μήνες από την έκδοση του προγράμματος.

Η νομοθεσία δίνει, πάντως, περιθώρια: αν ο οφειλέτης ενταχθεί σε ρύθμιση ή αν υπάρξει δικαστική απόφαση αναστολής, ο πλειστηριασμός «παγώνει». Αντίθετα, αν δεν υπάρξει τέτοια εξέλιξη, ο προϊστάμενος της εφορίας υποχρεούται να εκδώσει νέο πρόγραμμα ακόμη και σε περίπτωση που η αρχική ημερομηνία δεν τηρηθεί, μέσα σε προθεσμία ενός έτους.

protothema.gr