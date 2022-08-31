Ξεκινά η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για επιλογή στα Δημόσια ΙΕΚ

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους ότι από την Πέμπτη 01/09/2022 ώρα 12:00 ξεκινά στη σελίδα https://diek.it.minedu.gov.gr/η υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης επιλογής υποψηφίων καταρτιζομένων για τις προσφερόμενες ειδικότητες του Α’ εξαμήνου και λήγει την Δευτέρα 12/09/2022.
Για επιπλέον πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ΔΙΕΚ Αγρινίου http://iekagrin.sch.gr/
ΟΙ ΝΕΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ Δημοσίου ΙΕΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
1. ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
2. ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
3. ΦΥΛΑΚΑΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧ. ΧΩΡΩΝ
4. ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
5. ΒΟΗΘΟΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
6. ΤΕΧΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
7. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
8. ΔΙΑΣΩΣΤΗΣ – ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ
ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥΣ ΟΙ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΕΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 2022 ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΕΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 01/09/2022 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΗΝ 12/09/2022ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΛΕΓΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ.
Για επιπλέον πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ΔΙΕΚ Αγρινίου http://iekagrin.sch.gr/
ΤΕΛΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ ΕΠΑ.Λ., Τ.Ε.Ε. Β’ ΚΥΚΛΟΥ, Τ.Ε.Λ., ΟΤΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΤΟ Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΕ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΑΝ ΑΠΟ ΕΠΑ.Λ., Τ.Ε.Ε Β΄ ΚΥΚΛΟΥ Η Τ.Ε.Λ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 01/09/2022 ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 15/09/2022
Για επιπλέον πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ΔΙΕΚ Αγρινίου http://iekagrin.sch.gr/
ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Γ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ Δημοσίου ΙΕΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
1. ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
2. ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
3. ΔΙΑΣΩΣΤΗΣ – ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ
4. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
5. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩN
6. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
7. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΛΟΓΙΑΣ – ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΝΥΧΙΩΝ ΚΑΙ ΟΝΥΧΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
8. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
9. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ/WEB DESIGNER-DEVELOPER/VIDEO GAMES)
10. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
11. ΦΥΛΑΚΑΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
Στις 30 Σεπτεμβρίου η τριήμερη Αγροτική Περιφερειακή Έκθεση Αιτωλοακαρνανίας