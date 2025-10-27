Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου, 2025
ΑΚΟΥΣΤΕ ΖΩΝΤΑΝΑ
Home Δυτική Ελλάδα
Δυτική Ελλάδα

Ξεκινά το έργο αποκατάστασης της ιστορικής Γέφυρας του Μόρνου από τις Περιφέρειες Στερέας και Δυτικής Ελλάδας

Κοινή υπογραφή σύμβασης κατασκευής του έργου από τις Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας και Δυτικής Ελλάδας

by ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Share
FacebookTwitterPinterestCopy LinkViberEmail

Ξεκινά πλέον το πρώτο διαπεριφερειακό έργο της Χώρας για την αποκατάσταση της ιστορικής γέφυρας του Μόρνου, μετά την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής από τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Φάνη Σπανό, παρόντος και του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριου Φαρμάκη.
Η σύμβαση κατασκευής υπεγράφη νωρίτερα σήμερα, Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025, επί της γέφυρας, παρουσία του Βουλευτή ΝΔ Αιτωλοακαρνανίας Θανάση Παπαθανάση, του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φωκίδας Γιώργου Δελμούζου, του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. ΑιτωλοακαρνανίαςΘανάση Μαυρομμάτη, του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας Χρήστου Παΐσιου, των Περιφερειακών Συμβούλων Φωκίδας Πέγκυς Αραβαντινού και Δρόσου Παρασκευά, των Δημάρχων Δωρίδος Δημήτρη Γιαννόπουλου και Ναυπακτίας Βασίλη Γκίζα, Αντιδημάρχων, Δημοτικών Συμβούλων, προέδρων Τοπικών Κοινοτήτων και πλήθους κόσμου.
Η παλαιά γέφυρα έχει συνολικό μήκος 225 μέτρων και αποτελείται από πέντε ίσια αμφιέρειστα τοξωτά ανοίγματα, μήκους περίπου 45 μέτρων. Εξυπηρετεί την κίνηση της Επαρχιακής οδού από τη Ναύπακτο και τον οικισμό της Δάφνης προς όλους τους οικισμούς της ορεινής Δωρίδας, των Βαρδουσίων και της ορεινής Ναυπακτίας.

Υπογραφή Στερεάς και Δυτικής Ελλάδας για την ανακατασκευή της γέφυρας Μόρνου

Πρόκειται για κατασκευή με ιδιαίτερα τεχνικά χαρακτηριστικά, στην οποία εντοπίστηκαν σημαντικές φθορές, που προκλήθηκαν με την πάροδο του χρόνου. Κρίθηκε αναγκαίο να υλοποιηθεί έργο αποκατάστασης αρχικού προϋπολογισμού ύψους 2.300.000 ευρώ.
Λύση για τη χρηματοδότηση του έργου έδωσαν οι Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας και Δυτικής Ελλάδας. Προχώρησαν στη σύναψη προγραμματικής σύμβασης και ανέλαβανκατά το ήμισυ να καλύψουν τη δαπάνη, από τα Περιφερειακά Προγράμματα Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας και Δυτικής Ελλάδας.
Μετά την υπογραφή της απαραίτητης προγραμματικής σύμβασης, τον Αύγουστο του 2024, η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας, ως φορέας υλοποίησης του έργου, προχώρησε και ολοκλήρωσε τις διαδικασίες δημοπράτησης. Αναλαμβάνει πλέον και την επίβλεψη των εργασιών.
Επισημαίνεται, ότι κατά την εκτέλεση των εργασιών θα εφαρμοστεί ειδική διαδικασία ποιοτικού ελέγχου, για να διασφαλιστεί η υλοποίηση του έργου με βάση τις πλέον σύγχρονες κατασκευαστικές προδιαγραφές. Πρόκειται για πιλοτική εφαρμογή της νέας διαδικασίας με στόχο την καθιέρωσή της σε όλα τα έργα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ανεξαρτήτως πηγής χρηματοδότησης.

Υπογραφή Στερεάς και Δυτικής Ελλάδας για την ανακατασκευή της γέφυρας Μόρνου

Μετά την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός δήλωσε: «Ξεκινάμε!Υπογράψαμε σήμερα την σύμβαση κατασκευής του έργου αποκατάστασης της γέφυρας Μόρνου με στόχο να ολοκληρωθούν οι εργασίες σε 14 μήνες.
»Πρόκειται για το πρώτο διαπεριφερειακό έργο της χώρας, αφού συνεργαστήκαμε εξαιρετικά με τον φίλο Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριο Φαρμάκη, μοιραστήκαμε το οικονομικό βάρος και εξασφαλίσαμε χρηματοδοτήσεις από τα Περιφερειακά μας προγράμματα.
»Επισημαίνεται, ότι εφαρμόζουμε ειδική διαδικασία ποιοτικού ελέγχου κατασκευής του συγκεκριμένου έργου. Επιδίωξη μας είναι να επεκταθεί σε όλα μας τα έργα για να διασφαλίζει την τήρηση των πλέον σύγχρονων κατασκευαστικών προδιαγραφών. Για να είμαστε βέβαιοι ότι δεν σπαταλήθηκε δημόσιο χρήμα και ότι παραδίδουμε έργα με αντοχή στο χρόνο.
»Ευχαριστούμε όλους όσοι συνέβαλαν για την υλοποίηση του έργου και κυρίως τους συμπολίτες μας που υπομένουν τη μη λειτουργία της γέφυρας, όλο αυτό το διάστημα».
Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης τόνισε: «Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, σηματοδοτούμεσήμερα την έναρξη υλοποίησης ενός έργου με ιδιαίτερη ιστορική τεχνική αξία, αλλάκαι με διαχρονική σημασία για την προσβασιμότητα και την ανάπτυξη.

Υπογραφή Στερεάς και Δυτικής Ελλάδας για την ανακατασκευή της γέφυρας Μόρνου

»Η αποκατάσταση της Γέφυρας του Μόρνου, ενός εμβληματικού τεχνικού έργου πουσυνδέει περιοχές και ανθρώπους για περισσότερα από 80 χρόνια, αποτελεί καρπό της συνεργασίας των δύο Περιφερειών που μεταφέρει πολλαπλά μηνύματα.
»Η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση ξέρει να συνεργάζεται, να σχεδιάζει και να υλοποιεί έργαπου υπερβαίνουν διοικητικά όρια. Με τον φίλο Περιφερειάρχη, Φάνη Σπανό, είμαστε εδώ,σηματοδοτώντας την κοινή προσπάθεια προς όφελος ενός τόπου που ενώνει την κοινωνία.
»Αποδεικνύουμε στην πράξη ότι οι διαπεριφερειακές συνεργασίες μπορούν να φέρουν απτάαποτελέσματα για τους πολίτες.Συνεχίζουμε με την ίδια αποφασιστικότητα, ανοίγοντας δρόμους όχι μόνο κυριολεκτικά,αλλά και μεταφορικά, προς την κοινή ανάπτυξη και την πρόοδο των περιοχών μας.
»Και θα είμαστε πάλι εδώ, να γιορτάσουμε και να χαρούμε με την ολοκλήρωση του έργου».

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Ν. Φαρμάκης: «Τα διδάγματα του ΄40 είναι μπροστά μας»

Πάτρα: Εκφώνηση πανηγυρικού για την 28η Οκτωβρίου στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση

Πάνω στην ιστορική γέφυρα Μόρνου οι υπογραφές για την αποκατάσταση με 2,3 εκατ....

Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας – Κρήτης: Ημερίδα για την κλιματική ανθεκτικότητα

Δυτική Ελλάδα: Ανήλικοι απείλησαν με σιδερογροθιά και σουγιά 15χρονο για να του πάρουν...

Ηλεία: Στέκεται ξανά στα πόδια του το σκυλάκι που κακοποιήθηκε σεξουαλικά!

-
00:00
00:00

Queue

Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00

Adblock Detected

Παρακαλούμε υποστηρίξτε μας απενεργοποιώντας την επέκταση AdBlocker από τα προγράμματα περιήγησής σας για τον ιστότοπό μας.