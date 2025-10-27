Ξεκινά το έργο αποκατάστασης της ιστορικής Γέφυρας του Μόρνου από τις Περιφέρειες Στερέας και Δυτικής Ελλάδας

Ξεκινά πλέον το πρώτο διαπεριφερειακό έργο της Χώρας για την αποκατάσταση της ιστορικής γέφυρας του Μόρνου, μετά την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής από τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Φάνη Σπανό, παρόντος και του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριου Φαρμάκη.

Η σύμβαση κατασκευής υπεγράφη νωρίτερα σήμερα, Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025, επί της γέφυρας, παρουσία του Βουλευτή ΝΔ Αιτωλοακαρνανίας Θανάση Παπαθανάση, του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φωκίδας Γιώργου Δελμούζου, του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. ΑιτωλοακαρνανίαςΘανάση Μαυρομμάτη, του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας Χρήστου Παΐσιου, των Περιφερειακών Συμβούλων Φωκίδας Πέγκυς Αραβαντινού και Δρόσου Παρασκευά, των Δημάρχων Δωρίδος Δημήτρη Γιαννόπουλου και Ναυπακτίας Βασίλη Γκίζα, Αντιδημάρχων, Δημοτικών Συμβούλων, προέδρων Τοπικών Κοινοτήτων και πλήθους κόσμου.

Η παλαιά γέφυρα έχει συνολικό μήκος 225 μέτρων και αποτελείται από πέντε ίσια αμφιέρειστα τοξωτά ανοίγματα, μήκους περίπου 45 μέτρων. Εξυπηρετεί την κίνηση της Επαρχιακής οδού από τη Ναύπακτο και τον οικισμό της Δάφνης προς όλους τους οικισμούς της ορεινής Δωρίδας, των Βαρδουσίων και της ορεινής Ναυπακτίας.

Πρόκειται για κατασκευή με ιδιαίτερα τεχνικά χαρακτηριστικά, στην οποία εντοπίστηκαν σημαντικές φθορές, που προκλήθηκαν με την πάροδο του χρόνου. Κρίθηκε αναγκαίο να υλοποιηθεί έργο αποκατάστασης αρχικού προϋπολογισμού ύψους 2.300.000 ευρώ.

Λύση για τη χρηματοδότηση του έργου έδωσαν οι Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας και Δυτικής Ελλάδας. Προχώρησαν στη σύναψη προγραμματικής σύμβασης και ανέλαβανκατά το ήμισυ να καλύψουν τη δαπάνη, από τα Περιφερειακά Προγράμματα Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας και Δυτικής Ελλάδας.

Μετά την υπογραφή της απαραίτητης προγραμματικής σύμβασης, τον Αύγουστο του 2024, η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας, ως φορέας υλοποίησης του έργου, προχώρησε και ολοκλήρωσε τις διαδικασίες δημοπράτησης. Αναλαμβάνει πλέον και την επίβλεψη των εργασιών.

Επισημαίνεται, ότι κατά την εκτέλεση των εργασιών θα εφαρμοστεί ειδική διαδικασία ποιοτικού ελέγχου, για να διασφαλιστεί η υλοποίηση του έργου με βάση τις πλέον σύγχρονες κατασκευαστικές προδιαγραφές. Πρόκειται για πιλοτική εφαρμογή της νέας διαδικασίας με στόχο την καθιέρωσή της σε όλα τα έργα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ανεξαρτήτως πηγής χρηματοδότησης.

Μετά την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός δήλωσε: «Ξεκινάμε!Υπογράψαμε σήμερα την σύμβαση κατασκευής του έργου αποκατάστασης της γέφυρας Μόρνου με στόχο να ολοκληρωθούν οι εργασίες σε 14 μήνες.

»Πρόκειται για το πρώτο διαπεριφερειακό έργο της χώρας, αφού συνεργαστήκαμε εξαιρετικά με τον φίλο Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριο Φαρμάκη, μοιραστήκαμε το οικονομικό βάρος και εξασφαλίσαμε χρηματοδοτήσεις από τα Περιφερειακά μας προγράμματα.

»Επισημαίνεται, ότι εφαρμόζουμε ειδική διαδικασία ποιοτικού ελέγχου κατασκευής του συγκεκριμένου έργου. Επιδίωξη μας είναι να επεκταθεί σε όλα μας τα έργα για να διασφαλίζει την τήρηση των πλέον σύγχρονων κατασκευαστικών προδιαγραφών. Για να είμαστε βέβαιοι ότι δεν σπαταλήθηκε δημόσιο χρήμα και ότι παραδίδουμε έργα με αντοχή στο χρόνο.

»Ευχαριστούμε όλους όσοι συνέβαλαν για την υλοποίηση του έργου και κυρίως τους συμπολίτες μας που υπομένουν τη μη λειτουργία της γέφυρας, όλο αυτό το διάστημα».

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης τόνισε: «Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, σηματοδοτούμεσήμερα την έναρξη υλοποίησης ενός έργου με ιδιαίτερη ιστορική τεχνική αξία, αλλάκαι με διαχρονική σημασία για την προσβασιμότητα και την ανάπτυξη.

»Η αποκατάσταση της Γέφυρας του Μόρνου, ενός εμβληματικού τεχνικού έργου πουσυνδέει περιοχές και ανθρώπους για περισσότερα από 80 χρόνια, αποτελεί καρπό της συνεργασίας των δύο Περιφερειών που μεταφέρει πολλαπλά μηνύματα.

»Η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση ξέρει να συνεργάζεται, να σχεδιάζει και να υλοποιεί έργαπου υπερβαίνουν διοικητικά όρια. Με τον φίλο Περιφερειάρχη, Φάνη Σπανό, είμαστε εδώ,σηματοδοτώντας την κοινή προσπάθεια προς όφελος ενός τόπου που ενώνει την κοινωνία.

»Αποδεικνύουμε στην πράξη ότι οι διαπεριφερειακές συνεργασίες μπορούν να φέρουν απτάαποτελέσματα για τους πολίτες.Συνεχίζουμε με την ίδια αποφασιστικότητα, ανοίγοντας δρόμους όχι μόνο κυριολεκτικά,αλλά και μεταφορικά, προς την κοινή ανάπτυξη και την πρόοδο των περιοχών μας.

»Και θα είμαστε πάλι εδώ, να γιορτάσουμε και να χαρούμε με την ολοκλήρωση του έργου».