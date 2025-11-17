Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου, 2025
Ξεκινά το έργο αντικατάστασης της στέγης στο Nοσοκομείο Μεσολογγίου

Ξεκινάει στο Nοσοκομείο Μεσολογγίου, το έργο αντικατάστασης της στέγης, καθώς και η τοποθέτηση υγρομόνωσης και θερμομόνωσης προκειμένου να διασφαλιστεί το κτίριο από τα φαινόμενα εισόδου νερού στο εσωτερικού που συμβαίνει σήμερα.

Το έργο αυτό εντάσσεται στο πλαίσιο της γενικότερης αναβάθμισης και ανακαίνισης των χώρων του νοσοκομείου που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Η συντήρηση του κτιρίου είναι μια θετική εξέλιξη, αλλά θα ήταν ακόμη θετικότερη αν αυτή συνοδευόταν και από την πρόσληψη γιατρών για την κάλυψη των κενών θέσεων.

Πηγή: aixmi-news.gr

