Ξεκινά ο δρόμος των 310 εκατ. στην Ελλάδα - Τι αλλάζει με το έργο

O δρόμος των 310 εκατ. στην Ελλάδα, Ιωάννινα – Κακαβιά, αναμένεται να ξεκινήσει μέχρι το τέλος του 2025 και ουσιαστικά θα αποτελέσει την επέκταση της Ιόνιας Οδού.

Το έργο προβλέπει τη δημιουργία ενός σύγχρονου οδικού άξονα μήκους περίπου 70 χιλιομέτρων, που θα συνδέει την Ιόνια Οδό και την Εγνατία Οδό, μέσω της πόλης των Ιωαννίνων, με το Καλπάκι, τα Ζαγοροχώρια και τον μεθοριακό σταθμό Ελλάδας – Αλβανίας στην Κακαβιά.

Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο γενικός γραμματέας Υποδομών Δημήτρης Αναγνώπουλος, οι χωματουργικές εργασίες θα ξεκινήσουν στα τέλη του 2025 και το έργο εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί σε περίπου τέσσερα με τέσσεραμισι χρόνια. Ο αυτοκινητόδρομος θεωρείται τεχνικά απαιτητικός, καθώς θα διασχίζει περιοχή με έντονο ορεινό ανάγλυφο.

Το αντικείμενο περιλαμβάνει τη μελέτη και κατασκευή του τμήματος της Ιόνιας Οδού από τη σύνδεσή της με την Εγνατία έως τα σύνορα στην Κακαβιά. Συγκεκριμένα, προβλέπεται η ολοκλήρωση του ανισόπεδου κόμβου Εγνατίας (Κ0), η κατασκευή του τμήματος «Ανισόπεδος κόμβος Ιόνιας Οδού με Εγνατία Οδό – Ανισόπεδος κόμβος Καλπακίου» μήκους 46,4 χιλιομέτρων, με έξι ανισόπεδους κόμβους και παρεμβάσεις στο εγκάρσιο και παράπλευρο τοπικό οδικό δίκτυο. Η αναβάθμιση του τμήματος Καλπάκι – Κακαβιά, μήκους 23 χιλιομέτρων, αποτελεί ξεχωριστό αντικείμενο δεύτερης προαίρεσης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 310 εκατομμύρια ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των δύο προαιρέσεων, ενώ η χρηματοδότηση εξασφαλίζεται από το Εταιρικό Σύμφωνο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ 2021-2027). Ήδη έχει εγκατασταθεί ο ανάδοχος, έχει εγκριθεί το Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου και έχουν ξεκινήσει οι πρόδρομες και γεωτεχνικές εργασίες, καθώς και η εκπόνηση και ο έλεγχος των οριστικών μελετών. Παράλληλα, προχωρούν οι διαδικασίες αποζημίωσης για τις ιδιοκτησίες που επηρεάζονται.

Το έργο χαρακτηρίζεται διασυνοριακής σημασίας, καθώς ενώνει δύο από τους μεγαλύτερους αυτοκινητόδρομους της χώρας, την Ιόνια και την Εγνατία, προσφέροντας απευθείας σύνδεση με τα ελληνοαλβανικά σύνορα. Με την ολοκλήρωσή του, η Ήπειρος θα αποκτήσει ένα κομβικό έργο υποδομής που αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τόσο την περιφερειακή όσο και την εθνική ανάπτυξη.

