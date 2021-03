Ξεκινά ο 6ος κύκλος του Project Future με νέα πεδία εκπαίδευσης

Η Τράπεζα Πειραιώς, συνεπής στη δέσμευσή της να στηρίζει τους νέους της χώρας, υλοποιεί τον 6ο κύκλο του προγράμματος εταιρικής υπευθυνότητας Project Future, το οποίο ενισχύεται με νέες εκπαιδεύσεις σε τομείς αιχμής. Το Project Future, το οποίο πραγματοποιείται σε συνεργασία με το ReGeneration, συνδέει την τριτοβάθμια εκπαίδευση με την αγορά εργασίας και παρέχει σε νέους πτυχιούχους τις δεξιότητες που χρειάζονται στη σύγχρονη αγορά.

Στον 6ος κύκλο που γίνεται ψηφιακά, όπως και οι δύο προηγούμενοι, μπορούν να συμμετάσχουν νέοι πτυχιούχοι από όλη την Ελλάδα, οι οποίοι έχουν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν μέσω των προγραμμάτων:

Digital Marketing & eCommerce Young Practitioners powered by EY

Project Management with Agile Specialization powered by Code.Hub

Front-End Web Development powered by Code.Hub

.NET powered by Code.Hub

DevOps Engineering powered by Code.Hub

Business Intelligence & Data Sciences powered by Code.Hub

Human Resources Management powered by AUEB

Σε αυτόν τον κύκλο, χάρη στη συνεργασία του προγράμματος με το LinkedIn Learning, οι νέοι που θα υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στο Project Future, θα λάβουν μία δωρεάν άδεια χρήσης για την πλατφόρμα του LinkedIn Learning και θα έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν πρόσβαση σε περισσότερα από 9.500 μαθήματα σε τομείς Business, Technology και Creative.

Μέχρι σήμερα, μέσω του Project Future και του ReGeneration έχουν εκπαιδευτεί 2.594 νέοι πτυχιούχοι. Το 67% των αποφοίτων του Project Future που εκπαιδεύτηκαν στους 4 πρώτους κύκλους του προγράμματος έχει ήδη βρει θέση εργασίας στην ελληνική αγορά σε μία από τις περισσότερες από 700 επιχειρήσεις που συνεργάζονται με το Project Future και το ReGeneration.

Όπως δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου με αφορμή την έναρξη του 6ου κύκλου: «Η Τράπεζα Πειραιώς υποστηρίζει συστηματικά την αξιοποίηση στην αγορά εργασίας των νέων πτυχιούχων που αποτελούν συγκριτικό πλεονέκτημα για το μέλλον της χώρας. Μέσω του Project Future τους παρέχουμε δυνατότητες εξειδικευμένης εκπαίδευσης, η οποία συμβάλλει στη μετάβαση σε μια σύγχρονη οικονομία με όρους βιώσιμης ανάπτυξης».

Το Project Future πραγματοποιείται σε συνεργασία με το ReGeneration, το μεγαλύτερο πρόγραμμα εκπαίδευσης και αμειβόμενης απασχόλησης για νέους πτυχιούχους στην Ελλάδα, ενώ πολύτιμη είναι η συμβολή των Google, Facebook, LinkedIn Learning, Code.Hub, της EY Ελλάδος, καθώς επίσης και του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, της Εταιρείας Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ), του Πανεπιστημίου Κρήτης, καθώς και του ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών.

Οι αιτήσεις συμμετοχής για τον 6ο κύκλο του Project Future υποβάλλονται έως τις 30 Μαρτίου στην ιστοσελίδα https://www.projectfuture.gr .

Αθήνα, 8 Μαρτίου 2021