Ξεκινά η λειτουργία των ακαδημιών μπάσκετ του Παναιτωλικού

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Γ.Φ.Σ. Παναιτωλικός βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της λειτουργίας των ακαδημιών μπάσκετ του Συλλόγου.

Οι Ακαδημίες του Συλλόγου μας απευθύνονται σε παιδιά ηλικίας από 6 μέχρι 16 έτων και οι προπονήσεις θα γίνονται στο κλειστό του ΔΑΚ Αερογέφυρας και στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου.

Υπεύθυνος των Ακαδημιών θα είναι και τη φετινή χρονιά ο προπονητής Θόδωρος Καρβούνης έχοντας συνεργάτη τον Ηλία Καραμπέτσο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 694 4 812 868, 697 3 209 255. Γίνε κι εσύ μέλος της μεγαλύτερης αθλητικής οικογένειας της πόλης μας.