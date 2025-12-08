Ξεκινά η εκπαίδευση νέων μελών της εθελοντικής ομάδας «Εθελοντές Διασώστες Αγρινίου»

Ξεκινά η εκπαίδευση νέων μελών για την εθελοντική ομάδα «Εθελοντές Διασώστες Αγρινίου» και μπορεί να δεχτεί όποιον επιθυμεί στα εκπαιδευτικά μαθήματα.

Η ανακοίνωση:

Η εθελοντική ομάδα «Εθελοντές Διασώστες Αγρινίου» που δραστηριοποιείται στον τομέα της Πολιτικής Προστασίας και ειδικότερα στην παροχή βοήθειας στο κοινωνικό σύνολο σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών, όπως σεισμών, πυρασφάλειας, πυρκαγιών, αποκλεισμών (χιόνια, πλημμύρες κτλ), μαζικών καταστροφών ή ατυχημάτων, καθώς επίσης και στον τομέα της έρευνας και διάσωσης ατόμων, αρχίζει την εκπαίδευση των μελών της και μπορεί να δεχτεί όποιον επιθυμεί στα εκπαιδευτικά μαθήματα. Η εκπαίδευση είναι βασικό προσόν, ώστε κάποιος να γίνει στην συνέχεια μέλος των Εθελοντών Διασωστών και κατ΄ επέκταση εθελοντής μέλος Πολιτικής Προστασίας.

Για να μπορούμε να προσφέρουμε πραγματικές υπηρεσίες εκπαιδευόμαστε:

Α) Από τη μη κυβερνητική οργάνωση «ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΙΑΣΩΣΤΕΣ» – RESCUE GR με Α.Μ. ΓΓΠΠ 19/2006 στους παρακάτω διασωστικούς τομείς:

Μαζικές καταστροφές μετά από σεισμό

Έρευνα και διάσωση αγνοουμένων και

Πρώτες βοήθειες.

Β) Από την Πυροσβεστική υπηρεσία Αγρινίου με σεμινάριο στους παρακάτω τομείς:

Χρήση σχοινιών για ορεινή διάσωση και ορειβασία

Τρόποι πυρασφάλειας

Τρόποι αστικής πυρόσβεσης

Τρόποι πυρόσβεσης σε δασική έκταση

Χρήση πυροσβεστήρων

Νυκτερινή πυρόσβεση

Άντληση νερού, διάσωση σε πλημύρα

Η θεωρία της εκπαίδευσης γίνεται από σήμερα 8 Δεκεμβρίου και κάθε Δευτέρα βράδυ 9 έως 10.30, ενώ από την Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου και ώρα 8μ.μ. θα υπάρχει η εκπαίδευση για την χρήση σχοινιών και Μορεινή Διάσωση, από τον αξιωματικό εκπαιδευτή της Πυροσβεστικής κ. Χρήστο Χατζή.

Ήδη για δυο χρόνια τους καλοκαιρινούς μήνες μέλη της εθελοντικής μας ομάδας, μετά από υπόδειξη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αγρινίου, περιπολούσαν στο δασύλλιο του Αγρινίου για πυρασφάλεια, εκτελούσαν καθημερινή βάρδια στο πυροφυλάκιο πάνω από τον Προφήτη Ηλία και συμμετείχαν σε πυροέσβεση.

Αγαπάμε το Θεό τον συνάνθρωπό μας , προστατεύομε την Δημιουργία Του και την όμορφη Πατρίδα μας. Περιμένουμε να συνταχθείτε μαζί μας και να γίνετε μέλη των Εθελοντών Διασωστών Αγρινίου.

Με Αγάπη Χριστού

Ιερ. Κωνσταντίνος Καντάνης