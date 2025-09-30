Ξεκάθαρος ο Πάολο Βαλέρι: «Λανθασμένο το πέναλτι υπέρ του Παναιτωλικού»

Ξεκάθαρος ήταν ο Πάολο Βαλέρι, Αντιπρόεδρος της ΚΕΔ και VAR Manager, αναφέροντας ότι «δεν έπρεπε να καταλογιστεί πέναλτι υπέρ του Παναιτωλικού».

Πιο αναλυτικά τα όσα δήλωσε στο βίντεο που ακολουθεί:

«Ο επιθετικός του Παναιτωλικού κάνει κεφαλιά και ο αμυντικός του Παναθηναϊκού την αποκρούει, χτυπώντας την μπάλα πρώτα με το κεφάλι και μετά με το χέρι που είναι μακριά από το σώμα του.

Η μπάλα αλλάζει τροχιά και δεν κατευθύνεται πλέον προς το τέρμα.

Σ’ αυτές τις περιπτώσεις οι οδηγίες είναι ξεκάθαρες: Δεν πρέπει να καταλογιστεί πέναλτι.

Ο VAR καλεί τον Διαιτητή να δει τη φάση, δείχνοντας του μόνο το άγγιγμα με το χέρι και όχι με το κεφάλι.

Δείτε το βίντεο:

Συνεπώς ο Διαιτητής βλέπει τη φάση ως καθαρό πέναλτι.

Ο VAR έπρεπε να δείξει στον Διαιτητή καλύτερες λήψεις».

Φωτογραφία αρχείο: Eurokinissi