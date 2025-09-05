Ξεκαρδιστικό βίντεο στον Κουβαρά Ξηρομέρου - Σπασμένος αγωγός νερού έγινε πλυντήριο αυτοκινήτων!

Ένα απίστευτο αλλά και αστείο συμβάν καταγράφηκε στον Κουβαρά Ξηρομέρου, όταν σπασμένος αγωγός νερού έγινε πλυντήριο αυτοκινήτων, προκαλώντας γέλια αλλά και… δροσιά στους περαστικούς.

Οδηγός που περνούσε με το αυτοκίνητό του από αγροτικό δρόμο βρέθηκε ξαφνικά κάτω από την «καταιγίδα» ενός αγωγού ύδρευσης που είχε υποστεί βλάβη.

Το αποτέλεσμα; Το αυτοκίνητο να «λουστεί» κυριολεκτικά, σαν να είχε μπει σε πλυντήριο αυτοκινήτων τελευταίας τεχνολογίας.

Δείτε το βίντεο:

Το περιστατικό δεν έμεινε ασχολίαστο ούτε από την εκπομπή LIVE YOU στον ΣΚΑΪ, με τον Άρη Πορτοσάλτε και τη Μαρία Αναστασοπούλου να το σχολιάζουν με χιούμορ. «Καλά, αυτό είναι φανταστικό», είπε χαρακτηριστικά η Μαρία Αναστασοπούλου, με τον παρουσιαστή να συμφωνεί γελώντας.

Δείτε το απόσπασμα από την εκπομπή LIVE YOU:

Βίντεο: @iamstathispapadimitriou