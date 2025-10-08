Ξέφυγε ερωτικό παιχνίδι στo Ηράκλειο: Τού έμαθε ΚΑΡΠΑ γιατί της άρεσε η ερωτική ασφυξία

Μεταξύ ζωής και θανάτου περιγράφεται ότι κινούνταν το ερωτικό παιχνίδι ενός ζευγαριού στο Ηράκλειο Κρήτης με 55χρονη που έφθανε στο σημείο να χάσει τις αισθήσεις της από ερωτική ασφυξία στα χέρια του 45χρονου συντρόφου της.

Μία ακραία κατάσταση που, όμως, αποτελούσε κοινή επιθυμία στο πλαίσιο της σεξουαλικής τους ζωής. Πληροφορίες αναφέρουν μάλιστα ότι η 55χρονη είχε δείξει στον σύντροφο της πώς να κάνει ΚΑΡΠΑ ώστε σε περίπτωση που συμβεί κάτι κακό, να μπορέσει να την βοηθήσει.

Η κατάσταση αυτή φέρεται να επαναλαμβανόταν μέχρι και προσφάτως οπότε και η 55χρονη άρχισε να νιώθει φόβο και ανησυχία για τη ζωή της και φέρεται να εξέφρασε στον σύντροφο της την πρόθεση της να μην συνεχίσει το ερωτικό παιχνίδι με την ασφυξία. Καταγγέλλει, όμως, ότι δεν βρήκε σύμφωνο τον 45χρονο, ο οποίος συνέχισε να την πιέζει.

Αστυνομικοί αναζήτησαν τον 45χρονο στο πλαίσιο του αυτοφώρου και εν τέλει τον εντόπισαν την μεθεπόμενη της καταγγελίας να παρακολουθεί το σπίτι της 55χρονης οπότε και τον συνέλαβαν. Σε βάρος του 45χρονου ασκήθηκε ποινική δίωξη και σε βαθμό κακουργήματος, ενώ αντιμετωπίζει και κατηγορία για παράβαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων καθώς φέρεται να κατέγραφε με το κινητό κάποιες ευαίσθητες πτυχές της κοινής ερωτικής τους ζωής.

Πληροφορίες του cretalive.gr αναφέρουν ότι ο άνδρας πήρε προθεσμία να απολογηθεί την Παρασκευή, ενώ φέρεται να προβάλλει συγκεκριμένους ισχυρισμούς για το κίνητρο της καταγγελίας σε βάρος του. Να σημειωθεί οτι ο 45χρονος υπέβαλε μήνυση στην 55χρονη για ψευδή κατάθεση, συνελήφθη αλλά αφέθηκε ελεύθερη.