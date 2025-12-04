Ξεχωριστός ο φετινός εορτασμός στο Περιθώρι Ναυπακτίας – Για πρώτη φορά η λιτανεία της Ιεράς Εικόνας

Το Περιθώρι τίμησε την Πολιούχο και Προστάτιδά του, την Αγία Βαρβάρα, ενώ για πρώτη φορά πραγματοποιήθηκε η λιτανεία της Ιεράς Εικόνας.

Το απόγευμα της Τετάρτης τελέστηκε ο Μέγας Εσπερινός μετ’ Αρτοκλασίας, ενώ το πρωί της Πέμπτης πραγματοποίηθηκε η πανηγυρική Θεία Λειτουργία.

Για πρώτη φορά, το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο, ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Περιθωρίου Ναυπακτίας «Οι Βρύσες », ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Περιθωρίου Ναυπακτίας και η Κοινότητα Περιθωρίου οργάνωσαν τη λιτανεία της Ιεράς Εικόνας στους δρόμους του χωριού, χαρίζοντας μια όμορφη και κατανυκτική στιγμή σε όλους τους κατοίκους.

Στην εορταστική ακολουθία συμμετείχαν ο αντιπεριφερειάρχης Αιτωλοακαρνανίας, Θανάσης Μαυρομμάτης, ο πολιτευτής της ΝΔ, Βασίλης Φεύγας, οι πρόεδροι της κοινότητας Γαλατά, Ευηνοχωρίου, κάτω Βασιλικής, οι πολιτιστικοί σύλλογοι Γαλατά και ο σύλλογος γυναικών Γαλατά «η αρμονία», οι πολιτιστικές διαδρομές Ναυπάκτου καθώς επίσης και η φιλαρμονική του Αγίου Διονυσίου Πατρών.

Δείτε φωτογραφίες: