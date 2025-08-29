Αντώνης Τρίτσης: Για δεκαετίες ξεχασμένο το αυτοκίνητό του στο γκαράζ του Δήμου Αθηναίων

Ένα ιδιαίτερα συγκινητικό στιγμιότυπο ήρθε πρόσφατα στη δημοσιότητα μέσα από ανάρτηση εργαζομένων του Δήμου Αθηναίων και αφορά το προσωπικό αυτοκίνητο του αείμνηστου δημάρχου Αντώνη Τρίτση.

Το αυτοκίνητο, όπως αναφέρουν υπάλληλοι, παραμένει εδώ και δεκαετίες «παρκαρισμένο» στο υπόγειο γκαράζ της Λιοσίων 22, με τις πινακίδες του ακόμη στη θέση τους. Από τον θάνατο του Τρίτση, τον Απρίλιο του 1992, το όχημα δεν φαίνεται να έχει μετακινηθεί ποτέ.

Πρόσφατα, εργαζόμενος του Δήμου, έπλυνε το αυτοκίνητο «εις μνήμην ενός δημοκράτη και συντρόφου, όπως αρμόζει στον μακαρίτη δήμαρχο Τρίτση», όπως ο ίδιος έγραψε. Μάλιστα, αποκάλυψε πως δεν γνώριζε την ιστορία του οχήματος, αλλιώς θα είχε προβεί στην κίνηση αυτή πολύ νωρίτερα.

Η εικόνα του καθαρισμένου αυτοκινήτου ξύπνησε μνήμες αλλά και ερωτήματα. Γιατί το όχημα παρέμενε επί τόσα χρόνια στο υπόγειο γκαράζ χωρίς να έχει αποφασιστεί η τύχη του; Όπως αναφέρει άλλος υπάλληλος με 40 χρόνια υπηρεσίας στον Δήμο, η μοναδική άλλη φορά που είχε δοθεί φροντίδα στο αμάξι ήταν το 2016, έπειτα από πρωτοβουλία του τότε προϊσταμένου του, όταν είχε γίνει προσπάθεια να αξιοποιηθεί το αυτοκίνητο – χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Ο Αντώνης Τρίτσης υπηρέτησε ως Δήμαρχος Αθηναίων από την 1η Ιανουαρίου 1991 μέχρι τον θάνατό του στις 7 Απριλίου 1992, αφήνοντας ανεξίτηλο αποτύπωμα στην πολιτική ζωή, τόσο τοπικά όσο και πανελλαδικά.

Το παρατημένο αυτοκίνητο εξακολουθεί να παραμένει στο υπόγειο, ως ένα άτυπο μνημείο.

Τι γράφει η ανάρτηση στο Facebook:

«Όσο υπάρχουν άνθρωποι με αξίες και σεβασμό μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι. Πριν λίγο έλαβα το βίντεο που βλέπετε μαζί με το παρακάτω μήνυμα από τον συνάδελφο Mpampis Perdikis.

Έπλυνα κυρία Διευθυντρια το αμάξι εις μνήμη ενός δημοκράτη και συντρόφου όπως αρμόζει στο μακαρίτη δήμαρχο Τρίτση, δεν ήξερα τη ιστορία του αμαξιού.. Αν τη γνώριζα θα το είχα κάνει απ τη αρχή. Με βοήθησε και ο Δημητριος Τασιούλης.

Ο Αντώνης Τρίτσης διετέλεσε Δήμαρχος Αθηναίων την Περίοδο 1 Ιανουαρίου 1991 – 7 Απριλίου 1992. Στο υπόγειο γκαράζ της Λιοσίων 22 συγκεκριμένα σε μια γωνιά που πρώτου υπογείου, βρίσκεται, φαντάζομαι από τον θάνατο του, το ιδιωτικό του αυτοκίνητο με τις πινακίδες ακόμη επάνω του όπως μπορείτε να διακρίνετε. Παρά τα κλεισμενα ήδη 40 Χρόνια υπηρεσίας μου στο Δήμος Αθηναίων, δεν μπορώ να σας πω γιατί παρέμεινε ακόμη εκεί. Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι την προηγούμενη φορά που κάποιος σκέφτηκε και φρόντισε να το πλύνουμε είναι ο αγαπημένος μου προϊστάμενος Δήμος Μπαούρδας το 2016, όταν συνεργαστηκαμε στη Διεύθυνση Αποκέντρωσης και Διοίκησης. Προσπάθησα τότε να βρω μια άκρη για την αξιοποίηση του αλλά δεν τα κατάφερα... Κάθε πληροφορία από κάποιο που μπορεί να βοηθήσει να λύσουμε το μυστήριο δεκτή».

Πηγή: protothema.gr