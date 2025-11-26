Xάρη σε δύο γαλοπούλες απένειμε ο Ντόναλντ Τραμπ ακολουθώντας το έθιμο

«Πλήρη, απόλυτη και άνευ όρων προεδρική χάρη» έλαβαν δύο γαλοπούλες από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Το έθιμο με τη χάρη στις γαλοπούλες συνέχισε και φέτος ο Ντόναλντ Τραμπ στην καθιερωμένη εκδήλωση για την Ημέρα των Ευχαριστιών έξω από τον Λευκό Οίκο.

Οι δύο γαλοπούλες Gobble και Waddle, όπως είπε ο Ντόναλντ Τραμπ έλαβαν «πλήρη, απόλυτη και άνευ όρων προεδρική χάρη».

Δεν δίστασε μάλιστα ο Τραμπ να αστειευτεί και να πει ότι θα ονομάσει τις γαλοπούλες «Τσακ και Νάνσι», αναφερόμενος στον ηγέτη της μειοψηφίας των Δημοκρατικών στη Γερουσία Τσακ Σούμερ και τη Δημοκρατική πρόεδρο της Βουλής, Νάνσι Πελόζι.

«Θα τα ονόμαζα Τσακ και Νάνσι, αλλά μετά συνειδητοποίησα ότι δεν θα τους έδινα χάρη. Ποτέ δεν θα έδινα χάρη σε αυτούς τους δύο», είπε.

Trump pardons a turkey for Thanksgiving. pic.twitter.com/b1i4wEZ621 — Clash Report (@clashreport) November 25, 2025

Να σημειωθεί ότι οι δύο φετινές γαλοπούλες εκτράφηκαν στη Βόρεια Καρολίνα και παρουσιάστηκαν από τον πρόεδρο της Εθνικής Ομοσπονδίας Γαλοπούλας, Τζέι Τζαρντέν.

Πηγή: newsit.gr