Ξάνθη: 36χρονος χωρίς δίπλωμα παρέσυρε και σκότωσε ηλικιωμένο – Έριξε το αυτοκίνητο σε μάντρα σκοτώνοντας τον αδελφό του

Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην Ξάνθη, καθώς ένας 36χρονος χωρίς δίπλωμα παρέσυρε και σκότωσε ηλικιωμένο δικυκλιστή και στη συνέχεια έριξε το αυτοκίνητο σε μάντρα σκοτώνοντας τον συνοδηγό αδελφό του.

Ο 36χρονος οδηγός οχήματος στην Ξάνθη που δεν είχε δίπλωμα, αφού συγκρούστηκε με μηχανάκι που οδηγούσε 71χρονος άνδρας, στη συνέχεια εγκατέλειψε τον τόπο του δυστυχήματος. Ο ηλικιωμένος υπέκειψε στα τραύματά του και έτσι είναι το πρώτο θύμα του άντρα που προκάλεσε δύο τροχαία.

Στη συνέχεια, το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 36χρονος εντοπίστηκε στο Σέλερο καρφωμένο σε μία μάντρα, ενώ μέσα σε αυτό βρισκόταν νεκρός ο αδερφός του που ήταν συνοδηγός.

Και οι δύο μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης, ενώ η Αστυνομία σχημάτισε τη δικογραφία και πραγματοποιεί την προανάκριση για το δυστύχημα που έχει προκαλέσει σοκ στην Ξάνθη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Την 7-12-2025 και περί ώρα 21:20, στο 7,1 χλμ της Εθνικής Οδού Ξάνθης – Κομοτηνής (μέσω Ιάσμου), Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που οδηγούσε 36χρονος ημεδαπός και επέβαινε 51χρονος ημεδαπός συγκρούσθηκε νωτομετωπικά με δίκυκλη μοτοσικλέτα που οδηγούσε 71χρονος ημεδαπός, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού του δικύκλου, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ξάνθης.

Ο 36χρονος οδηγός, ο οποίος στερείται άδειας ικανότητας οδήγησης, εγκατέλειψε τον τόπο του ατυχήματος και εντοπίσθηκε λίγο αργότερα σε οικισμό της Ξάνθης μαζί με το όχημα, στο οποίο βρέθηκε επίσης θανάσιμα τραυματισμένος συνεπεία του ατυχήματος ο 51χρονος συνοδηγός και αμφότεροι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Ξάνθης, ενώ ο 36χρονος συνελήφθη κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία από αμέλεια και παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Την προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Ξάνθης”.

