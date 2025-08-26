«Ξαναζωντανεύει το σπίτι του Αντωνάκη και της Ελενίτσας» - Γίνεται πολιτιστικός χώρος

Ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σπίτια του ελληνικού κινηματογράφου, το «σπίτι του Αντωνάκη και της Ελενίτσας» στην Πλάκα, όπου γυρίστηκε η ταινία «Η δε γυνή να φοβήται τον άνδρα (1965)», αποκτά νέα ζωή και γίνεται πολιτιστικός χώρος

Το διατηρητέο κτήριο, με αρχιτεκτονική και ιστορική αξία, ανακαινίζεται με κονδύλι 1,7 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ και θα μετατραπεί σε χώρο πολιτισμού, φιλοξενώντας προβολές ταινιών του ελληνικού σινεμά. Η πρωτοβουλία τιμά την κινηματογραφική κληρονομιά, ενώ φέρνει στην επικαιρότητα μνήμες από μια από τις πιο αγαπημένες ταινίες με τον Γιώργο Κωνσταντίνου και τη Μάρω Κοντού.

Το υπουργείο Πολιτισμού στο πλαίσιο της πολιτικής του για τη δημιουργία πολιτιστικών πυρήνων στο κέντρο της Αθήνας, προχωρά στην αποκατάσταση του κτηρίου, επί της οδού Τριπόδων 32, της γνωστής «οικίας Κοκοβίκου», στην Πλάκα και τη μετατροπή της σε πολιτιστικό χώρο.

Το κτήριο, σε ερειπιώδη κατάσταση σήμερα, έχει χαρακτηριστεί ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο με τον περιβάλλοντα χώρο του, διότι αποτελεί εξαιρετικό δείγμα Αθηναϊκού σπιτιού, ενώ η διάσωσή του συμβάλλει στην ιστορία της Ελληνικής Αρχιτεκτονικής. Οι μελέτες για την αποκατάσταση του κτηρίου και του περιβάλλοντος χώρου του εκπονήθηκαν με πόρους του Υπουργείου Πολιτισμού. Το έργο χρηματοδοτείται από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Αττικής- ΕΣΠΑ 2021-2027 με 1.700.000 ευρώ.

Ρεπορτάζ: Ηλιάς Κούκος

