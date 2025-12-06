«Ξαναχτύπησε» η Ελένη Λουκά στην παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα

Με τον δικό της τρόπο έδωσε το παρών και η Ελένη Λουκά, έξω από το θέατρο Παλλάς, κατά την παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα.

Πλήθος κόσμου βρέθηκε το βράδυ της Τετάρτης (3.12.25) στο θέατρο Παλλάς για την παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα, με ουρές να σχηματίζονται στον πεζόδρομο της Βουκουρεστίου ήδη από τις 16:30. Ανάμεσα στους παρευρισκόμενους ήταν πολιτικοί και πρόσωπα γνωστά στο ευρύ κοινό, όπως η… Ελένη Λουκά.

Η Ελένη Λουκά έκανε ένα από τα χαρακτηριστικά της σόου, φωνάζοντας συνθήματα κατά του πρώην πρωθυπουργού στον πεζόδρομο της Βουκουρεστίου. Στο παρακάτω βίντεο ακούγεται να αποκαλεί τον Αλέξη Τσίπρα «προδότη», επαναλαμβάνοντας μεταξύ άλλων, ότι «πούλησε τη Μακεδονία».

Όταν οι αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο, εκείνη κάθισε στο έδαφος και συνέχισε να φωνάζει, πριν τελικά απομακρυνθεί από το σημείο.