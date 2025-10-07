Ξανά στον Παναιτωλικό ο Γιάννης Αναστασίου - Αναλαμβάνει τα ηνία της ομάδας

Την τεχνική ηγεσία του Παναιτωλικού αναλαμβάνει ο Γιάννης Αναστασίου, επιστρέφοντας στη θέση που κατείχε τη διετία 2021 – 2023 και εργάστηκε με επιτυχία, ξεπερνώντας τις 70 παρουσίες σε επίσημους αγώνες στον πάγκο της ομάδας.

Ο Γιάννης Αναστασίου γεννήθηκε στην Πρέβεζα το 1973 και ως ποδοσφαιριστής αγωνίστηκε σε: ΠΑΣ Πρέβεζα (1990-1991), Εθνικό (1991-1996), ΟΦΗ (1996-1999), Άντερλεχτ (1999-2001), Ρόντα (2001-2004), Άγιαξ (2004-2006), Σπάρτα Ρότερνταμ (2006-2007), Όμνιγουορλντ Άλμερε (2007-2008).

Ακολούθησε η καριέρα του ως προπονητής: Νέοι Άγιαξ (2011-2012), Παναθηναϊκό (2013-Νοε. 2015), Ρόντα (2016-2017), Κορτράικ (2017), Ομόνοια Λευκωσίας (2018-2019), Ατρόμητο (2019-Νοε. 2019), Παναιτωλικό (2021-2023), Κηφισιά (2023-Δεκ. 2023), Ομόνοια Λευκωσίας (Στρατηγικός Σύμβουλος/Προπονητής Φεβ. 2024-Ιουν. 2025).

Ως ποδοσφαιριστής κατέκτησε τρεις τίτλους: Πρωτάθλημα Βελγίου με την Άντερλεχτ (2000), πρωτάθλημα Ολλανδίας με τον Άγιαξ (2004) και κύπελλο Ολλανδίας με τον Άγιαξ (2006).

Ως προπονητής κατέκτησε το κύπελλο Ελλάδας με τον Παναθηναϊκό (2014).

«Τον καλωσορίζουμε ξανά στην ομάδα μας!», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της ΠΑΕ.

Υπενθυμίζεται ότι προηγήθηκε η λύση της συνεργασίας του Παναιτωλικού με τον προπονητή Γιάννη Πετράκη μετά από δυσμενή αποτελέσματα για την ομάδα του Αγρινίου.