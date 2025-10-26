Ξανά στο Σύνταγμα ο Πάνος Ρούτσι – “Σας ζητώ κάθε βράδυ να είμαστε στα ονόματα, γιατί μόνο ενωμένοι θα κερδίσουμε το αυτονόητο”

Ο Πάνος Ρούτσι ανακοίνωσε μέσω δήλωσής του στο Jacobin Greece και στον Χρήστο Αβραμίδη ότι από σήμερα θα βρίσκεται κάθε βράδυ στο Σύνταγμα, καλώντας τον κόσμο να συμμετάσχει μαζί του για να προστατευτεί η μνήμη των παιδιών των Τεμπών και το καθημερινό προσκλητήριο νεκρών.

«Είμαι ο Πάνος Ρούτσι. Το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη είναι σύμβολο μνήμης και τιμής για όσους χάθηκαν άδικα. Τα παιδιά των Τεμπών ανήκουν σ’αυτή τη μνήμη. Δεν προσβάλλουν· την τιμούν. Αντί να σβήνουμε τα ονόματά τους, ας φροντίσουμε να μην υπάρξουν ξανά τέτοια ονόματα», αναφέρει στη δήλωσή του.

Ο ίδιος καλεί όσους τον υποστήριξαν κατά την 23ήμερη απεργία πείνας να συνεχίσουν να τον συνοδεύουν: «Σας ζητώ κάθε βράδυ να είμαστε στα ονόματα. Γιατί μόνο έτσι, ενωμένοι, όλοι μαζί θα κερδίσουμε το αυτονόητο. Και με αυτό τον τρόπο θα δείξουμε ότι είμαστε. Με τον αγώνα μας μέχρι τέλους».

Ο Ρούτσι απευθύνεται επίσης στον πρωθυπουργό: «Θέλω να πω ότι αυτό που κάνουν είναι πράξη εκδίκησης και του ζητώ να μην προκαλέσει εντάσεις και φασαρίες με τον κόσμο που θα μαζευτεί στο Σύνταγμα».

Στη δήλωσή του υπογραμμίζει ότι θα βρίσκεται στο Σύνταγμα στο σημείο όπου γράφτηκε με κόκκινη μπογιά το όνομα του παιδιού του και όλων των άλλων παιδιών των Τεμπών: «Η μνήμη των παιδιών μας δεν σβήνει και δεν θα σβήσει ποτέ. Από σήμερα εγώ ο ίδιος θα είμαι κάθε βράδυ στα ονόματα. Θα τα φωνάζω και ζητώ τη συμπαράστασή σας».

Κλείνει καλώντας τον κόσμο να συμμετάσχει: «Η πλατεία ανήκει σε όλους και ειδικά σε εκείνους που χάθηκαν άδικα».

