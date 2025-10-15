Ξάφριζαν τον ΕΦΚΑ με «βιτρίνες» εταιρείες ρούχων – Άνω των 2,1 εκατ. η ζημιά στο Δημόσιο

Ζημία άνω των 2,1 εκατ. ευρώ στο Δημόσιο από κύκλωμα που διέπραττε απάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ μέσω εταιρειών ρούχων και φοροδιαφυγή, εξάρθρωσε η Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε στις 14 Οκτωβρίου 2025, συνελήφθησαν έξι μέλη της οργάνωσης –πέντε αλλοδαποί και ένας ημεδαπός, ηλικίας 36 έως 55 ετών–, ανάμεσά τους και τα αρχηγικά. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για –κατά περίπτωση– εγκληματική οργάνωση, απάτη, πλαστογραφία, ψευδή υπεύθυνη δήλωση, φοροδιαφυγή, παραβάσεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Από την έρευνα προέκυψε ότι τουλάχιστον από το 2014 οι συλληφθέντες είχαν συγκροτήσει δίκτυο εννέα εταιρειών παραγωγής ενδυμάτων, οι οποίες λειτουργούσαν διαδοχικά και για σύντομα χρονικά διαστήματα, εκμεταλλευόμενες την ασφάλιση 108 εργαζομένων για να αποκρύπτουν την πραγματική τους δραστηριότητα και να αποφεύγουν την καταβολή φόρων και εισφορών.

Τα αρχηγικά μέλη φέρονται να χρησιμοποιούσαν στοιχεία «αχυρανθρώπων» ή ανύπαρκτων προσώπων με πλαστά έγγραφα, μέσω των οποίων υπέβαλλαν ψευδείς δηλώσεις ασφάλισης εργαζομένων, χωρίς να πληρώνουν εισφορές. Παράλληλα, απέφευγαν τη δήλωση και καταβολή φόρων, μεταφέροντας τις οφειλές στα εικονικά πρόσωπα που εμφανίζονταν ως υπεύθυνα.

Ιδιαίτερο ρόλο είχε 55χρονος λογιστής, ο οποίος παρείχε τεχνική υποστήριξη και καθοδήγηση στη λειτουργία του κυκλώματος. Επιπλέον, η οργάνωση είχε εμπλακεί και σε παράνομη διακίνηση μεταναστών, χρησιμοποιώντας αυτοκίνητο εταιρείας που είχε συσταθεί σε ανύπαρκτο πρόσωπο.

Τα παράνομα κέρδη τους «ξεπλένονταν» μέσω αγορών ακινήτων, πολυτελών οχημάτων και μεταφοράς χρημάτων στο εξωτερικό.

Πηγή: protothema.gr