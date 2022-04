Will Smith: Αποκλείστηκε από τα Oscars για 10 χρόνια, για το χαστούκι στον Κρις Ροκ

Μετά από συνεδρίαση, η αμερικανική Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών αποφάσισε ότι ο Will Smith δεν θα μπορεί να παρευρίσκεται στις εκδηλώσεις της, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και η τελετή απονομής των Oscars.

Ο αποκλεισμός αυτός επιβάλλεται στον ηθοποιό μετά το χαστούκι στον Κρις Ροκ στη σκηνή των Oscars κατά την εφετινή τελετή απονομής.

Will Smith: Δεν χάνει το Oscar, ούτε τη δυνατότητα για μελλοντικές υποψηφιότητες

Σημειώνεται πως ο Will Smith, λίγη ώρα μετά το χαστούκι, ανέβηκε ξανά στη σκηνή για να παραλάβει το χρυσό αγαλματίδιο α’ αντρικού ρόλου για την ερμηνεία του στην ταινία «King Richard».

Πάντως, ο Will Smith θα κρατήσει το Oscar που κέρδισε και δεν θα χάσει τη δυνατότητα για μελλοντικές υποψηφιότητες και νίκες στα βραβεία.

The Full Uncensored video of Will Smith’s altercation with Chris Rock at the #Oscars pic.twitter.com/cGQ3plSEiz

— Movies (@moreoffilms) March 28, 2022