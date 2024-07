What are you talking about Stefanos?

Μετά τη διαγραφή του Λευτέρη Αυγενάκη από την ΚΟ της Νέας Δημοκρατίας, παρέμβαση του Εισαγγελέα προκάλεσαν οι καταγγελίες εκπροσώπων εργαζομένων στο Αεροδρόμιο "Ελευθέριος Βενιζέλος" για επεισόδιο βίας με πρωταγωνιστή τον πρώην υπουργό και βουλευτή της ΝΔ.

Με εντολή του προϊσταμένου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών ξεκινά προκαταρκτική εξέταση για όσα καταγγέλλεται ότι έγιναν στο αεροδρόμιο. Όλα καλά μέχρι εδώ και ορθώς έρχεται αυτή η εισαγγελική παρέμβαση.

Θα περιμέναμε όμως οι δικαστές να ασχοληθούν εκτός από τη σφαλιάρα και με όσα λέγονται στο ΣΥΡΙΖΑ το τελευταίο χρονικό διάστημα περί μαύρου χρήματος.

Μάλιστα μόλις προχθές ο Στέφανος Κασσελάκης σε συνέντευξη του αποκάλυψε ότι κάποιοι –χωρίς φυσικά να πει ονόματα- του πρότειναν να τους δώσουν μαύρο χρήμα για να ξελασπώσουν τα οικονομικά του ΣΥΡΙΖΑ.

Και φυσικά ο Στέφανος σαν καλό και καθαρό παιδί αρνήθηκε. Δεν θα έπρεπε λοιπόν να τον καλέσει ένας Εισαγγελέας και να του what are you talking about Stefanos? Μέχρι στιγμής όμως δεν εκλήθη ο Stefanos…

Να συμπεράνουμε δηλαδή ότι για τη Δικαιοσύνη μια σφαλιάρα είναι πιο σημαντική από το μαύρο χρήμα στα κόμματα.

Εφημερίδα "Συνείδηση"