«Welcome to UP 2025»: Το Αγρίνιο ανοίγει την αγκαλιά του στους νέους φοιτητές

Μια εβδομάδα εκδηλώσεων, δράσεων και πολιτισμού για την υποδοχή των πρωτοετών φοιτητών στο Αγρίνιο, στο πλαίσιο του φεστιβάλ «Welcome to UP 2025».

Η ανακοίνωση του Δήμου Αγρινίου:

Στο πλαίσιο διοργάνωσης του Φεστιβάλ Υποδοχής Νέων Φοιτητών «Welcome to UP 2025», μια πρωτοβουλία του Πανεπιστήμιου Πατρών, η οποία υποστηρίζεται από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και τον Δήμο Αγρινίου πραγματοποιούνται εκδηλώσεις την Τρίτη 7 έως και το Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025.

Πρόκειται για μια γιορτή εξωστρέφειας που επιδιώκει να φέρει σε επαφή τους νέους φοιτητές με τον φιλόξενο τόπο μας και τους πολίτες του. Η πόλη γίνεται μια αγκαλιά και με την ουσιαστική συνδρομή των φορέων αποδεικνύει ότι θέλει και μπορεί να συλλειτουργήσει ως προς την ενίσχυση του Πανεπιστημίου στο Αγρίνιο.

Tο πρόγραμμα έχει ως εξής:

Τετάρτη 8 Οκτωβρίου 2025

10.00 π.μ. Οργανωμένη ξενάγηση των φοιτητών εντός της πόλης, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή του Αγρινίου (λίμνη Τριχωνίδα), από την «Δρω» – Κίνηση Πολιτών Αιτωλοακαρνανίας.

Αναχώρηση λεωφορείου από τον χώρο Πανεπιστημίου Αγρινίου.

Πέμπτη 9 Οκτωβρίου 2025

11:00 π.μ. Παιδαγωγικό Παιχνίδι – Action Fit

Ένα διαδραστικό πρόγραμμα, που συνδυάζει παιδαγωγικό παιχνίδι, αθλητική δράση και δημιουργική κίνηση. Μέσα από παιχνίδια γνωριμίας, ομαδικές δοκιμασίες και αθλητικές δραστηριότητες, οι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να συνεργαστούν, να ενεργοποιηθούν σωματικά και να αναπτύξουν πνεύμα ομάδας. Μια εμπειρία γεμάτη ενέργεια, διασκέδαση και θετική διάθεση για το ξεκίνημα της φοιτητικής τους ζωής.

Υπεύθυνη κ. Αλεξάνδρα Μαρκάτη, Διδάκτωρ Αθλητικής Ψυχολογίας

Πανεπιστημιακός χώρος Αγρινίου

Επίσης, από τις 10:00 π.μ. η Ακτίνα Εθελοντισμού του Δήμου Αγρινίου την Πέμπτη 9/10 θα βρίσκεται στον Πανεπιστημιακό χώρο Αγρινίου προκειμένου να υποδέχεται και να ενημερώνει τους φοιτητές.

Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025

8:00 μ.μ Συναυλία με το Συγκρότημα «ΝΕΜΙΑ»

Πλατεία Δημοκρατίας

Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025

8:00 μ.μ Έκθεση Φωτογραφίας Photopolis στην Παλαιά Δημοτική Αγορά Αγρινίου

Παράλληλα, τα καταστήματα-μέλη του Συλλόγου Εστίασης Αγρινίου θα συμμετάσχουν στην υποδοχή των φοιτητών παρέχοντας ειδικές τιμές και εκπτώσεις.