«Welcome to Up 2025»: Στις 8 Οκτωβρίου στο Μεσολόγγι το Φεστιβάλ Υποδοχής Πρωτοετών Φοιτητών

Και στο Μεσολόγγι το «Welcome to Up Fest», το Φεστιβάλ Υποδοχής Πρωτοετών Φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών που θα πραγματοποιηθεί στις 8 Οκτωβρίου.

Η ανακοίνωση του Δήμου Μεσολογγίου:

Ο Δήμος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών, υποδέχονται τους νέους φοιτητές της ακαδημαϊκής χρονιάς 2025-2026 που θα φοιτήσουν στις Πανεπιστημιακές Σχολές της πόλης, με το φεστιβάλ «Welcome to Up Fest»!

Πλατεία Μπότσαρη, Τετάρτη 8 Οκτωβρίου 2025

Πρόγραμμα:

19:30 | DJ Set

20:30 | The 5 mates (live)

Συμμετέχουν:

Ναυτικός Όμιλος Μεσολογγίου

Messolonghi by Locals

Σύλλογος Γυναικών Ιερής Πόλης Μεσολογγίου «Άρτεμις»

«Φωτολέμε» – Φωτογραφική Λέσχη Μεσολογγίου

Η είσοδος είναι ελεύθερη για φοιτητές… αλλά και για όλη την πόλη!

Η αφίσα: