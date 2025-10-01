«Welcome to Up 2025»: Στις 8 Οκτωβρίου στο Μεσολόγγι το Φεστιβάλ Υποδοχής Πρωτοετών Φοιτητών
Και στο Μεσολόγγι το «Welcome to Up Fest», το Φεστιβάλ Υποδοχής Πρωτοετών Φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών που θα πραγματοποιηθεί στις 8 Οκτωβρίου.
Η ανακοίνωση του Δήμου Μεσολογγίου:
Ο Δήμος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών, υποδέχονται τους νέους φοιτητές της ακαδημαϊκής χρονιάς 2025-2026 που θα φοιτήσουν στις Πανεπιστημιακές Σχολές της πόλης, με το φεστιβάλ «Welcome to Up Fest»!
Πλατεία Μπότσαρη, Τετάρτη 8 Οκτωβρίου 2025
Πρόγραμμα:
- 19:30 | DJ Set
- 20:30 | The 5 mates (live)
Συμμετέχουν:
- Ναυτικός Όμιλος Μεσολογγίου
- Messolonghi by Locals
- Σύλλογος Γυναικών Ιερής Πόλης Μεσολογγίου «Άρτεμις»
- «Φωτολέμε» – Φωτογραφική Λέσχη Μεσολογγίου
Η είσοδος είναι ελεύθερη για φοιτητές… αλλά και για όλη την πόλη!
Η αφίσα: