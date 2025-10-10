«Welcome to UP 2025»: Οι «ΝΕΜΙΑ» ξεσηκώνουν το Αγρίνιο - Συναυλία για την υποδοχή των πρωτοετών φοιτητών

Το «Welcome to UP 2025» συνεχίζεται στο Αγρίνιο το βράδυ της Παρασκευής 09.10.25 με τη συναυλία στην πλατεία Δημοκρατίας του συγκροτήματος «ΝΕΜΙΑ» που κινείται γύρω από το ποπ-ροκ τραγούδι με ελληνικό στίχο, παντρεύοντας πολλές φορές τον ηλεκτρικό ήχο με τον λαϊκό ήχο του μπουζουκιού!

Στο πλαίσιο διοργάνωσης του Φεστιβάλ Υποδοχής Νέων Φοιτητών «Welcome to UP 2025», αλλά και μετά την άκρως επιτυχημένη συναυλία του συγκροτήματος το καλοκαίρι στον θερινό κινηματογράφο «Ελληνις» επέστρεψε το βράδυ της Παρασκευής 10.10.25 για μια συναυλία γιορτή, ελεύθερη για όλους τους δημότες και φοιτητές.

Τη συναυλία τίμησε με την παρουσία του και ο Δήμαρχος Αγρινίου, Γιώργος Παπαναστασίου.

Πρόκειται για μια μεγάλη γιορτή, που επιδιώκει να φέρει σε επαφή τους νέους φοιτητές με τον φιλόξενο τόπο μας και τους πολίτες του. Η πόλη γίνεται μια αγκαλιά και με την ουσιαστική συνδρομή των φορέων της αποδεικνύει ότι θέλει και μπορεί να συλλειτουργήσει ως προς την ενίσχυση και την εδραίωση του Πανεπιστημίου στο Αγρίνιο.

Η γιορτή όμως δεν είναι μόνο η συναυλία του συγκροτήματος «ΝΕΜΙΑ» στο κέντρο του Αγρινίου, αλλά είναι όλη η διοργάνωση στο πλαίσιο του «Welcome to UP 2025»!

Το «Welcome to UP 2025» διοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο Πατρών σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Επιμελητήριο Αχαΐας και σε συνεργασία με τους Δήμους Πατρέων, Αγρινίου και Μεσολογγίου και με την χρηματοδότηση του ΥΠ.ΠΟ.

Στο πλαίσιο αυτό στο Αγρίνιο την Τετάρτη (08.10.25) πραγματοποιήθηκε οργανωμένη ξενάγηση των πρωτοετών φοιτητών εντός της πόλης, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή του Αγρινίου, στην λίμνη Τριχωνίδα, από την Κίνηση Πολιτών Αιτωλοακαρνανίας «Δρώ». Την επόμενη ημέρα (την Πέμπτη 09.10.25) διοργανώθηκε παιδαγωγικό παιχνίδι – Action Fit στον χώρο του Πανεπιστημίου Αγρίνιο! Με πολλά χαμόγελα και χαρά πραγματοποιήθηκε ένα διαδραστικό πρόγραμμα, που συνδύαζε παιδαγωγικό παιχνίδι, αθλητική δράση και δημιουργική κίνηση. Μέσα από παιχνίδια γνωριμίας, ομαδικές δοκιμασίες και αθλητικές δραστηριότητες, οι φοιτητές είχαν την ευκαιρία να συνεργαστούν, να ενεργοποιηθούν σωματικά και να αναπτύξουν ομαδικό πνεύμα ομάδας.

Πέραν όμως της συναυλίας του συγκροτήματος «ΝΕΜΙΑ» (Κατερίνα Κουτσουπιά φωνή/ Βασίλης Κοτρώτσος φωνή και μπουζούκι/ Ανδρέας Φούκας φωνή και πλήκτρα/ Γιάννης Νικολαΐδης κιθάρες και Ανδρέας Βλαχογιάννης Τύμπανα), οι εκδηλώσεις υποδοχής των φοιτητών δεν σταματούν εδώ!

Το Σάββατο (στις 20:00) θα πραγματοποιηθεί έκθεση φωτογραφίας «Photopolis» στην Παλαιά Δημοτική Αγορά Αγρινίου, ενώ παράλληλα, τα καταστήματα-μέλη του Συλλόγου Εστίασης Αγρινίου θα συμμετάσχουν στην υποδοχή των φοιτητών παρέχοντας ειδικές τιμές και εκπτώσεις!

Δείτε φωτογραφίες: