Welcome to Byzantium: Ερευνητικές διασταυρώσεις στην Πάτρα στο πλαίσιο του Welcome to UP 2025

Το Πανεπιστήμιο Πατρών, σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας, διοργανώνει στις 7 και 8 Οκτωβρίου τη διεπιστημονική συνάντηση «Welcome to Byzantium- Ερευνητικές διασταυρώσεις στην Πάτρα με αφετηρία το Βυζάντιο».

Το διήμερο, το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο του Welcome to UP 2025 powered by ΔΕΗ, θα είναι αφιερωμένο στην ανάδειξη του βυζαντινού παρελθόντος της Πάτρας και της ευρύτερης περιοχής.

Η συνάντηση, της Τρίτης 7 Οκτωβρίου 2025 (09:00–18:00) θα φιλοξενηθεί στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών.

Η συνάντηση της Τετάρτης 8 Οκτωβρίου 2025 (09:00–18:00) θα πραγματοποιηθεί στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών.

Το «Welcome to Byzantium» επιδιώκει να ενισχύσει τη σύνδεση της ακαδημαϊκής κοινότητας με τον πολιτισμό και την ιστορική ταυτότητα της πόλης, ενισχύοντας τη διάδραση μεταξύ επιστημονικής έρευνας, εκπαίδευσης και τοπικής κοινωνίας.

Η συνάντηση τελεί υπό τη συλλογική ευθύνη πέντε Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών:

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Τμήμα Γεωλογίας

Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας

Τμήμα Φιλολογίας

Τμήμα Φιλοσοφίας

σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας του Υπουργείου Πολιτισμού.

Σκοπός και θεματικές

Η δράση αποσκοπεί στην ανάδειξη της βυζαντινής ιστορίας της Πάτρας και της περιοχής της Βόρειας Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας, στη γνωριμία των νέων φοιτητών/τριών με την επιστημονική κοινότητα και το πολιτισμικό παρελθόν του τόπου και στην ενίσχυση διεπιστημονικών διαλόγων μεταξύ Ιστορίας, Αρχαιολογίας, Φιλολογίας, Φιλοσοφίας, Ιστορίας της Τέχνης και Αρχιτεκτονικής.

Η συνάντηση φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως ένα δίκτυο διαλόγου και ανταλλαγής ερευνητικών εμπειριών, τόσο για καθιερωμένους επιστήμονες όσο και για νεότερους ερευνητές/ερευνήτριες που δραστηριοποιούνται στη μελέτη της βυζαντινής περιόδου και ειδικότερα της Αχαΐας, της Πάτρας, της Βόρειας Πελοποννήσου και της Αιτωλοακαρνανίας.

Η επιστημονική έρευνα φέρνει στο φως σημαντικές πτυχές του βυζαντινού παρελθόντος της πόλης, όπως:

- το Κάστρο της Πάτρας

-την επιγραφή του δεκουρίωνα Βασίλειου Οξυλίδη

-τον Πολιούχο Άγιο Ανδρέα και τον χαμένο ναό του

-τον λόγιο Αρέθα

- την πλούσια χήρα Δανιηλίδα με τα μεταξουργεία και τις στενές σχέσεις της με τον ιδρυτή της μακεδονικής δυναστείας Βασίλειο Α΄.

Πρόκειται για στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η Πάτρα, αν και σήμερα δεν διαθέτει έντονα σωζόμενα μνημεία της βυζαντινής περιόδου, παραμένει σταυροδρόμι πολιτισμών, αφηγήσεων και έρευνας.

To Welcome to UP 2025 powered by ΔΕΗ διοργανώνεται από τις 7 έως τις 11 Οκτωβρίου, από το Πανεπιστήμιο Πατρών, σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Επιμελητήριο Αχαΐας, σε συνεργασία με τους Δήμους Πατρέων, Αγρινίου και Μεσολογγίου και με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Φεστιβάλ Υποδοχής Πρωτοετών Φοιτητών/τριών, επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα: https://welcometoup.upatras.gr/