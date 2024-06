48ο Διεθνές Βυρωνικό Συνέδριο σε Αθήνα και Μεσολόγγι

48ο Διεθνές Βυρωνικό Συνέδριο της Διεθνούς Ένωσης Βυρωνικών Εταιρειών «Μπάιρον: O Προσκυνητής της Αιωνιότητας» - Αθήνα και Μεσολόγγι, 1-7 Ιουλίου 2024

Οργάνωση: Βυρωνική Εταιρεία Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου

Υπό την αιγίδα και την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού

Τη διακοσιοστή επέτειο του θανάτου του Λόρδου Βύρωνα (1788-1824) στο Μεσολόγγι τιμά η Διεθνής Ένωση Βυρωνικών Εταιρειών στο 48ο Διεθνές Βυρωνικό Συνέδριο με τίτλο «Μπάιρον: Ο Προσκυνητής της Αιωνιότητας», το οποίο θα διεξαχθεί στην Αθήνα και στο Μεσολόγγι από τη Δευτέρα 1 Ιουλίου ως την Κυριακή 7 Ιουλίου. Το συνέδριο διοργανώνει η Βυρωνική Εταιρεία Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου και τελεί υπό την αιγίδα και την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.

Στο συνέδριο θα εξεταστεί πολύπλευρα το φαινόμενο Μπάιρον, ο ρομαντικός ποιητής και ο ξεχωριστός φιλέλληνας, ο «Προσκυνητής της Αιωνιότητας» όπως τον αποκάλεσε ο ομότεχνός του Σέλλεϋ, στη συγχρονική και στη διαχρονική του διάσταση. Στις συνεδρίες θα συζητηθούν ζητήματα που αφορούν την πρόσληψη και την επιρροή του Μπάιρον, τα προσκυνήματά του, όψεις του βυρωνικού ηρωισμού, τη συνομιλία του με άλλους ποιητές, την απήχηση και την έντυπη κληρονομιά του. Θα εξεταστεί η σχέση του Μπάιρον με τους συγχρόνους του αλλά και τους κληρονόμους του σήμερα, η σχέση του με την ποπ κουλτούρα αλλά και με την Ανατολή. Τις ομιλήτριες και τους ομιλητές θα απασχολήσουν επίσης ειδικές έννοιες με αναφορά στο έργο και στον βίο του Μπάιρον, στις θεματικές «Αιωνιότητα, Άπειρο, χριστιανισμός» και «Ο Μπάιρον και ο φυσικός κόσμος», καθώς και ειδολογικά και εκδοτικά ζητήματα στις ενότητες «Μορφή / Είδος / Αποσπάσματα» και «Έρευνες, ανακαλύψεις και κληρονομιές» ενώ θα συζητηθεί και το θέμα της διασημότητας του Μπάιρον στην εποχή του και της υστεροφημίας του.

Περισσότεροι από 100 σύνεδροι, 67 ομιλητές και ομιλήτριες από 48 πανεπιστήμια από την Ευρώπη, τον Καναδά, τις ΗΠΑ, τη Νότιο Αμερική, τη Νότιο Αφρική, τη Μέση Ανατολή και την Ασία θα συμμετάσχουν στις εργασίες του συνεδρίου. Τις κεντρικές ομιλίες του συνεδρίου θα δώσουν η ιστορικός τέχνης Φανή-Μαρία Τσιγκάκου («Ut pictura poesis: Η ποίηση του Μπάιρον σε αντιπαράθεση με τη βυρωνική εικονογραφία»), η καθηγήτρια του Πανεπιστημίου του St Andrews Jane Stabler («“Ο χρόνος είναι – Ο χρόνος ήταν – Ο χρόνος είναι παρελθόν”: Στιγμές με τον Προσκυνητή της Αιωνιότητας») και ο καθηγητής του Πανεπιστημίου της Βιρτζίνια Andrew Stauffer («Ο Μπάιρον στο Μεσολόγγι, 1824-2024»).

Ξεχωριστή στιγμή του συνεδρίου θα είναι η συζήτηση στην Αθήνα μεταξύ δύο απογόνων του Μπάιρον, του John Lytton, 5ου Κόμη του Λύττον, με τον Λόρδο Robin Byron. Το συνέδριο θα ολοκληρωθεί στο Μεσολόγγι με συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα «Ο Μπάιρον εδώ, ο Μπάιρον τώρα» και ομιλητές τους Roderick Beaton, διακεκριμένο καθηγητή του King’s College London, πρόεδρο της Βρετανικής Σχολής Αθηνών, Peter Graham, καθηγητή του Πανεπιστημίου Virginia Tech στις ΗΠΑ, Stephen Minta, καθηγητή του Πανεπιστημίου του Γιόρκ στη Μεγάλη Βρετανία, Naji Oueijan, καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Notre Dame στον Λίβανο και Μαρία Σχοινά, καθηγήτρια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Η τελετή έναρξης του συνεδρίου θα γίνει τη Δευτέρα 1 Ιουλίου, στις 19.30, στην Μεγάλη αίθουσα του Κεντρικού κτιρίου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πανεπιστημίου 30). Χαιρετισμούς θα απευθύνουν ο Γεράσιμος Σιάσος, πρύτανης του ΕΚΠΑ, ο Matthew Lodge, πρέσβης του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ελλάδα, η Ολυμπία Βικάτου, γενική διευθύντρια Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού, ο Σπυρίδων Β. Διαμαντόπουλος, δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου και η Ροδάνθη-Ρόζα Φλώρου, πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 48ου Διεθνούς Βυρωνικού Συνεδρίου.

Οι εργασίες θα συνεχιστούν την Τρίτη 2 Ιουλίου στην Αθήνα, στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, Μέγαρο Παλαιάς Βουλής (Σταδίου 13), και από την Τετάρτη 3 Ιουλίου στο Μεσολόγγι, στο Διοικητήριο της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας (Κύπρου 30).

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

ΑΘΗΝΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ

Μεγάλη αίθουσα, Κεντρικό κτίριο, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Πανεπιστημίου 30)

19:30 Τελετή έναρξης συνεδρίου, χαιρετισμοί:

Γεράσιμος Σιάσος, πρύτανης Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Matthew Lodge, πρέσβης του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ελλάδα

Ολυμπία Βικάτου, γενική διευθύντρια Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού

Σπυρίδων Β. Διαμαντόπουλος, δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου

Ροδάνθη-Ρόζα Φλώρου, πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 48ου Διεθνούς Βυρωνικού Συνεδρίου

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ (1)

Δρ. Φανή-Μαρία Τσιγκάκου, ιστορικός τέχνης

«Ut pictura poesis: Η ποίηση του Μπάιρον σε αντιπαράθεση με τη βυρωνική εικονογραφία»

To μοιρολόι «Να ζει το Μεσολόγγι», ερμηνεία Άντα Αθανασοπούλου, σοπράνο

ΑΘΗΝΑ

ΤΡΙΤΗ 2 ΙΟΥΛΙΟΥ

Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, Μέγαρο Παλαιάς Βουλής (Σταδίου 13)

10:00-10:10 Καλωσόρισμα από την πρόεδρο της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος Δρ. Μαριέττα Μινώτου

10:10-10:50 Συζήτηση του John Lytton, 5ου Κόμη του Λύττον, με τον Λόρδο Robin Byron.

Συντονιστής: Peter Graham

10:50-11:10 Διάλειμμα

11:10-11:50 Ανάγνωση ποιημάτων από την A. E. Stallings και τον Peter Graham

Συντονιστής: Roderick Beaton

11:50-13:15 Πάνελ A – Τα προσκυνήματα του Μπάιρον

Πρόεδρος: Roderick Beaton

Αριστείδης Ν. Χατζής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών,

Ελλάδα

«Ο Μπάιρον για τον φιλελευθερισμό»

James Chandler, Πανεπιστήμιο του Σικάγο, ΗΠΑ

«Μπάιρον και Πλάτωνας»

Ηλίας Κολοβός, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ελλάδα, και Anne McCabe, Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, Ηνωμένο Βασίλειο

«Διαβατήριο αθανασίας: Το φιρμάνι του Σουλτάνου Μαχμούτ Β΄ στον Λόρδο Μπάιρον για το Grand Tour/Seyâhat στην Οθωμανική Αυτοκρατορία (1810-1811)»

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ

Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας (Διοικητήριο), Αμφιθέατρο

(Αίθουσα A) (Κύπρου 30)

16.30-17.30 Πάνελ B – Ποιητικοί αντίλογοι

Πρόεδρος: Naji Oueijan

Christine Kenyon Jones, King’s College, Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο

«“Ο Προσκυνητής της Αιωνιότητας”: Μια προσωρινή απάντηση»

Πάνος Καραγιώργος, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Κέρκυρα, Ελλάδα

«Ελληνικά ποιήματα εμπνευσμένα από τον θάνατο του Μπάιρον»

David Woodhouse, Βυρωνική Εταιρεία Λονδίνου, Ηνωμένο Βασίλειο

«“Τα βασίλεια της ρίμας”: Ο Μπάιρον σε 8 δίστιχα»

17.45-19.00 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ (2)

Πρόεδρος: Μαρία Σχοινά

Καθηγήτρια Jane Stabler, Πανεπιστήμιο του St Andrews, Ηνωμένο Βασίλειο

«“Ο χρόνος είναι – Ο χρόνος ήταν – Ο χρόνος είναι παρελθόν”:

Στιγμές με τον Προσκυνητή της Αιωνιότητας»

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

ΠΕΜΠΤΗ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ

Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας (Διοικητήριο) (Κύπρου 30).

Για τις επόμενες παράλληλες συνεδριάσεις, οι συνεδριάσεις με την ένδειξη Α θα διεξαχθούν στο Αμφιθέατρο (Αίθουσα Α) και οι συνεδριάσεις με την ένδειξη Β στην Αίθουσα του Συμβουλίου (Αίθουσα Β).

9.30-10.45 ΠΑΝΕΛ 1 – ΑΙΘΟΥΣΑ A – Βυρωνικός ηρωισμός

Πρόεδρος: Peter Myrian William Davis, Colorado College, ΗΠΑ

«Ο Μπάιρον ως ήρωας πολέμου»



Michelle Taylor, Πανεπιστήμιο της Νότιας Φλόριντα, ΗΠΑ

«Ο νέος βυρωνικός ήρωας: Διδάσκοντας τον Μπάιρον 200 χρόνια μετά τον

θάνατό του»



Sean Jones, Πανεπιστήμιο της Νότιας Φλόριντα, ΗΠΑ

«Ο βυρωνικός ήρωας από τον Τσάιλντ Χάρολντ στη σύγχρονη λογοτεχνία»

ΠΑΝΕΛ 1 – ΑΙΘΟΥΣΑ B – Η έντυπη κληρονομιά του Μπάιρον

Πρόεδρος: Catherine Addison

Monika Coghen, Jagiellonian University, Κρακοβία, Πολωνία

«Εκδίδοντας τον Μπάιρον στην κομμουνιστική Πολωνία: Οι βυρωνικές εκδόσεις του Juliusz Żuławski»



Γιώργος Γιαννίκος, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Ελλάδα

«Ο θάνατος του Λόρδου Μπάιρον στον αγγλόφωνο Τύπο του Καναδά το

1824»

Marc Gotthardt, Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ, Ηνωμένο Βασίλειο

«Μοιραίο να αντέξουν στο χρόνο; Οι πειρατικές εκδόσεις των έργων του Μπάιρον»

10.45-11.00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

11.00-12.15 ΠΑΝΕΛ 2 – ΑΙΘΟΥΣΑ A – Ο Μπάιρον και η ποπ κουλτούρα

Πρόεδρος: Omar Miranda

Auricélio Soares Fernandes, State University of Paraíba, Βραζιλία

«Νέοι βυρωνικοί ήρωες σε τηλεοπτικές σειρές: Συγκρίνοντας ανδρικούς χαρακτήρες στο Taboo και το Bridgerton»

Kaila Rose (Διεθνής Ένωση Βυρωνικών Εταιρειών)

«“Ανάμεσα σε δύο κόσμους η ζωή αιωρείται σαν αστέρι”: Mια βυρωνική εξερεύνηση του αποξενωμένου κόσμου μας και η κοινωνική ευθύνη της επιρροής της ποπ τέχνης»

Flora Mak, Πανεπιστήμιο του Hong Kong

«“Fiery Dust” επαναδιατυπωμένο: Η σύγχρονη σημασία του βυρωνικού ηρωισμού»

ΠΑΝΕΛ 2 – ΑΙΘΟΥΣΑ B – Ο θάνατος του Μπάιρον

Πρόεδρος: Drew Hubbell

Guðni Elísson, Πανεπιστήμιο της Ισλανδίας, Ισλανδία

«Ο Μπάιρον και η τέχνη του θανάτου»



Jonathan Gross, DePaul University, Σικάγο, ΗΠΑ

«Η επιλογή της στιγμής του θανάτου: Μπάιρον, Pushkin, Mickiewicz»

Maria Kalinowska, Πανεπιστήμιο της Βαρσοβίας, Πολωνία

«Η εικόνα του θανάτου του Μπάιρον στην πολωνική λογοτεχνία»

12.15-12.45 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ - ΚΑΦEΣ

12.45-14.00 ΠΑΝΕΛ 3 – ΑΙΘΟΥΣΑ A – Οι σύγχρονοι κληρονόμοι του Μπάιρον

Πρόεδρος: Piya Pal Lapinski

Amal Bou Sleiman, Πανεπιστήμιο του Saint Joseph, Βηρυτός, Λίβανος

«Όταν ο Nietzsche μιλάει τη γλώσσα του Μπάιρον: Η αιώνια επιστροφή στην

ποίηση του Μπάιρον»



Tim Wandling, Sonoma State University, ΗΠΑ

«Τα άκρα της Αιωνιότητας: Μπάιρον, Auden και “εύθυμες και

πνευματώδεις μούσες”»



Mirka Horova, Charles University, Πράγα, Τσεχία

«Το παιχνίδι της ζωής: Ο Μπάιρον και ο Byrne του Burgess»

12.45-14.00 ΠΑΝΕΛ 3–ΑΙΘΟΥΣΑ B – Η κληρονομιά του Μπάιρον προς την Ανατολή

Πρόεδρος: Jonathan Gross

Małgorzata Nowak, Πανεπιστήμιο Adam Mickiewicz, Poznań, Πολωνία

«Στην αναζήτηση του Θεού και της Αιωνιότητας: Ο Juliusz Slowacki σε βυρωνικούς δρόμους»

Malgorzata Wichowska, Μουσείο Adam Mickiewicz, Βαρσοβία, Πολωνία

«Ο Μπάιρον στο Μουσείο Λογοτεχνίας Adam Mickiewicz»

Innes Merabishvili, Tbilisi State University, Γεωργία

«Η “Κόρη των Αθηνών” ως έμπνευση για την έρευνα και τις μελέτες μου στον Μπάιρον και τη Γεωργία»

14.00-14.45 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ - ΓΕΥΜΑ

14.45-16.00 ΠΑΝΕΛ 4 – ΑΙΘΟΥΣΑ A – Ο Μπάιρον και οι σύγχρονοί του

Πρόεδρος: David Woodhouse

Ludmilla Kostova, “St. Cyril and St. Methodius” University of Veliko Tarnovo, Βουλγαρία

«“Ένα βάθος στο συναίσθημα και ένα σθένος φαντασίας, τα οποία ο Λόρδος

Bύρωνας δεν μπορούσε να ξεπεράσει”: Ο Αναστάσιος του Thomas Hope και η δημόσια εικόνα του Μπάιρον στις αρχές του 19ου αιώνα»



Greg Kucich, Πανεπιστήμιο Notre Dame, ΗΠΑ

«Μπάιρον και Leigh Hunt: Αταίριαστοι συνοδοιπόροι της Αιωνιότητας»

John Owen Havard, State University of New York at Binghamton, ΗΠΑ

«Μπάιρον ο Αμερικάνος»

14.45-16.00 ΠΑΝΕΛ 4 – ΑΙΘΟΥΣΑ B – Αιωνιότητα, Άπειρο, Χριστιανισμός

Πρόεδρος: Mirka Horova



Young-ok An, Πανεπιστήμιο του St. Thomas, Μινεσότα, ΗΠΑ

«“Γιατί, όταν όλα χάνονται, γιατί πρέπει να μείνω εγώ;’: Σκοτεινή Αιωνιότητα στο Ουρανός και Γη”»

David Radcliffe, Virginia Tech, ΗΠΑ

«Ο Μπάιρον ανάμεσα στους χριστιανούς»



Marcin Leszczyński, Πανεπιστήμιο της Βαρσοβίας, Πολωνία

«Κάιν: Ο Προσκυνητής της Αιωνιότητας και του Απείρου. Αστρονομικό εξωδιάστημα και γεωλογικός εξωχρόνος στο δραματικό έργο του Μπάιρον»

16.00-16.15 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

16.15-17.30 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ (3) – ΑΙΘΟΥΣΑ A

Πρόεδρος: Stephen Minta

Καθηγητής Andrew Stauffer, Πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια, ΗΠΑ

«Ο Μπάιρον στο Μεσολόγγι, 1824-2024»

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΙΟΥΛΙΟΥ

Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας (Διοικητήριο)

9.30-10.45 ΠΑΝΕΛ 5 – ΑΙΘΟΥΣΑ A – Μορφή / Είδος / Αποσπάσματα

Πρόεδρος: Jane Stabler

Catherine Addison, University of Zululand, Νότια Αφρική

«Γενικά προσκυνήματα: Το μυθιστόρημα σε στίχο του Μπάιρον και η

υστεροφημία του»

Flora Lisica, Northeastern University, Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο

«Αποσπασματικότητα και ολοκλήρωση στον Γιαούρη (1813) του Μπάιρον»

Samantha Crain, ανεξάρτητη μελετήτρια, ΗΠΑ

«Αποσπασματικότητα στον Τσάιλντ Χάρολντ»

9.30-10.45 ΠΑΝΕΛ 5 – ΑΙΘΟΥΣΑ B – Έρευνες, Ανακαλύψεις και Κληρονομιές

Πρόεδρος: David McClay

Fernando Valverde, Πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια, ΗΠΑ

«Η Αλέγκρα στο Μπανιακαβάλλο: Νέα έγγραφα και αδημοσίευτες ανακαλύψεις»

Αλέξανδρος Γραμματικός, Langara College, Βανκούβερ, Καναδάς

«Προωθώντας την ελληνική κληρονομιά του Μπάιρον: Ελληνικές και βρετανο-ελληνικές διαφημίσεις στο The Byron Journal»

Marsha Manns Evans, Byron Society of America and Byron Society Collection, ΗΠΑ

«“Όχι, δεν έχω τελειώσει με τον Μπάιρον”: Ο Leslie Marchand για τη σημασία της Διεθνούς Βυρωνικής Εταιρείας»

10.45-11.00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

11.00-12.30 ΠΑΝΕΛ 6 – ΑΙΘΟΥΣΑ A - Η πρόσληψη και η επιρροή του Μπάιρον

Πρόεδρος: David Radcliffe

Jeffery Vail, Πανεπιστήμιο της Βοστώνης, ΗΠΑ

«Μπάιρον και Thomas Moore»

Pedro Augusto Pinto, Πανεπιστήμιο του Σάο Πάολο, Βραζιλία

«Ο Μπάιρον και η ρωσική λογοτεχνία: Εξέταση της λογοτεχνικής του επιρροής»

Maria Gabriella Tigani Sava, Πανεπιστήμιο της Μάλτας, Μάλτα

«Αφιερώματα στον Μπάιρον στη ρομαντική Ιταλία»

Μιλτιάδης Μιχαλακάκης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα

«Το λογοτεχνικό προσκύνημα του Μπάιρον στη Ρώμη: Η πρόσληψη του Οράτιου στο Προσκύνημα του Τσάιλντ Χάρολντ»

11.00-12.30 ΠΑΝΕΛ 6 –ΑΙΘΟΥΣΑ B – Ο Μπάιρον και ο φυσικός κόσμος

Πρόεδρος: Christine Kenyon Jones



John Gatton, Bellarmine University, Κεντάκι, ΗΠΑ

«Μπάιρον, προσκυνητής ανάμεσα στις σκιές»



Matthew Ward, Πανεπιστήμιο του Μπέρμιγχαμ, Ηνωμένο Βασίλειο

«Ο Μπάιρον και η “θαλασσογέννητη πόλη” της αναφοράς»

Tala El Halabi, Beirut Arab University, Λίβανος

«Η διχοτομία του αηδονιού και του τριαντάφυλλου: Ανατολίτικες επιρροές

σε επιλεγμένα έργα του Μπάιρον»

Drew Hubbell, Susquehanna University, Πενσυλβάνια, ΗΠΑ

«“Όταν το χρήμα κυβερνάει το άλσος”: Η ρομαντική λογοτεχνία και η ηγεμονική συμμαχία επιστήμης, καπιταλισμού και αυτοκρατορίας»

12.30-13.30 ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

13.30-14.45 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ - ΓΕΥΜΑ

14.45-16.00 ΠΑΝΕΛ 7 – ΑΙΘΟΥΣΑ A – Διασημότητα και ερμηνεία

Πρόεδρος: John Gatton

Omar F. Miranda, Πανεπιστήμιο του Σαν Φρανσίσκο, ΗΠΑ

«Ερμηνεύοντας τη διασημότητα του Λόρδου Βύρωνα μέσα από τον Δον Ζουάν»



Valerie Doulton, Live Literature Company, Ηνωμένο Βασίλειο

«Φέρνοντας τον Μπάιρον στη σκηνή»



David Roessel, Stockton University, New Jersey, ΗΠΑ

«From the Oak to the Olive: Το ταξίδι στην Ελλάδα της Julia Ward Howe’s»

16.00-16.15 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

16.15-17.30 ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ –

«Ο Μπάιρον εδώ, ο Μπάιρον τώρα» (ΑΙΘΟΥΣΑ A)

Συντονιστής: Andrew Stauffer

Roderick Beaton, King’s College London, Ηνωμένο Βασίλειο, και Βρετανική Σχολή Αθηνών

Peter Graham, Virginia Tech, ΗΠΑ

Stephen Minta, Πανεπιστήμιο του Γιόρκ, Ηνωμένο Βασίλειο

Naji Oueijan, Πανεπιστήμιο Notre Dame, Λίβανος

Μαρία Σχοινά, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα