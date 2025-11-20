Βρυξέλλες: Η Σταρακά μοναδική εκπρόσωπος του Ελληνικού Κοινοβουλίου στις εκδηλώσεις για την Έξοδο του Μεσολογγίου

Η βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας, Χριστίνα Σταρακά ως μοναδική εκπρόσωπος του Ελληνικού Κοινοβουλίου στο διήμερο εκδηλώσεων για τα 200 χρόνια από την Έξοδο του Μεσολογγίου που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες.

Η Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Χριστίνα Σταρακά, συμμετείχε στις Βρυξέλλες ως μοναδική εκπρόσωπος του Ελληνικού Κοινοβουλίου στο διήμερο επετειακών εκδηλώσεων για τα 200 χρόνια από την ηρωική Έξοδο του Μεσολογγίου.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε την Τρίτη 18 Νοεμβρίου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με την εκδήλωση «Η Έξοδος του Μεσολογγίου: Ο Φιλελληνισμός και τα Πρώτα Ίχνη της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης». Η εκδήλωση διοργανώθηκε από τους Έλληνες Ευρωβουλευτές Ελισάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Γιάννη Μανιάτη και Νικόλα Φαραντούρη, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών. Παρόντες ήταν, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Μάνφρεντ Βέμπερ, η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολος Τζιτζικώστας, ο Πρέσβης της Ελλάδας στην ΕΕ Ιωάννης Βράιλας, καθώς και ο Δήμαρχος Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, Σπύρος Διαμαντόπουλος και αντιπροσωπεία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Κεντρικός ομιλητής ήταν ο διεθνούς φήμης ιστορικός Mark Mazower, ο οποίος περιέγραψε την Έξοδο ως ένα από τα πιο καθαρά παραδείγματα συλλογικής τόλμης και αυτοθυσίας στην παγκόσμια ιστορία, ενώ παραβρέθηκαν ευρωβουλευτές, εκπρόσωποι φορέων και προσκεκλημένοι από όλη την Ευρώπη.

Την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου, οι εκδηλώσεις συνεχίστηκαν στο Université Libre de Bruxelles (ULB), σε διοργάνωση της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Βέλγιο, της Σχολής Γραμμάτων, Μετάφρασης και Επικοινωνίας του ULB και του τμήματος Daughters of Penelope – “Θέτις” Βρυξελλών. Χαιρετισμούς απηύθυναν η Πρέσβης της Ελλάδας στο Βέλγιο Σοφία Γραμματά, ο Υφυπουργός Εξωτερικών Ιωάννης Λοβέρδος, ο Δήμαρχος Ι.Π. Μεσολογγίου και ο Παναγιώτης Γιωτόπουλος. Η εκδήλωση περιλάμβανε μουσικό πρόγραμμα, προβολές επετειακών βίντεο και κεντρική ομιλία του συγγραφέα και πρώην Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ολλανδία και το Βέλγιο, κ. Jimmy Jamar, με θέμα τον Φιλελληνισμό και τη διαχρονική του σημασία.

Μετά την ολοκλήρωση των εκδηλώσεων, η Χριστίνα Σταρακά δήλωσε: «Ήταν τιμή μου να εκπροσωπήσω την Αιτωλοακαρνανία και το Ελληνικό Κοινοβούλιο σε ένα διήμερο υψηλού συμβολισμού και διεθνούς ακτινοβολίας για τα 200 χρόνια από την Έξοδο του Μεσολογγίου. Το Μεσολόγγι, η πόλη–σύμβολο της ελευθερίας, συνεχίζει 200 χρόνια μετά να εμπνέει την Ελλάδα, την Ευρώπη και τον κόσμο. Η Έξοδος δεν είναι μόνο ένα ιστορικό γεγονός· είναι μια πανανθρώπινη παρακαταθήκη αξιοπρέπειας, θυσίας και συλλογικής δύναμης. Οι εκδηλώσεις στις Βρυξέλλες με τη παρουσία σημαντικών πολιτικών, ακαδημαϊκών και πολιτιστικών φορέων αποδεικνύει ότι το μήνυμα του

Μεσολογγίου παραμένει ζωντανό και επίκαιρο και εξακολουθεί να υπενθυμίζει τις πανανθρώπινες αξίες της ελευθερίας και της αξιοπρέπειας».