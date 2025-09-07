Βροντερό παρών οι Ξηρομερίτες στον APON

Βροντερό παρών έδωσαν, οι Ξηρομερίτες στον APON χθες Σάββατο, 6 Σεπτεμβρίου 2025, στο προαύλιο του Λυκείου Αστακού κατά τη διάρκεια της μεγάλης και επιτυχημένης μουσικής συναυλίας του Δήμου Ξηρομέρου σε συνδιοργανωση με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με τον ΑPON.....

Την εκδήλωση προλόγισε ο Δήμαρχος Ξηρομέρου Γιάννης Τριανταφυλλακης εκφράζοντας ένα θερμό και εγκάρδιο «ευχαριστώ» για την συμμετοχή του κόσμου και όσους βοήθησαν για την επιτυχημένη μουσική συναυλία

H συναυλία ήταν ελεύθερη για το κοινό, καθώς τα έξοδα της εκδήλωσης καλύφτηκαν από τους διοργανωτές, ενώ ιδιαίτερη μνεία και θερμές ευχαριστίες οφείλονται στον ίδιο τον APON, ο οποίος ζήτησε να μην λάβει αμοιβή, αλλά αντί αυτού, να διατίθενται κουπόνια αξίας 10 ευρώ για όποιον επιθυμεί, με στόχο την αποπεράτωση του πυρόπληκτου Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Αστακού.

