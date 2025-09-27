«Βροχή» στο Αγρίνιο οι καταγγελίες άλλα και τα πρόστιμα για τραπεζοκαθίσματα - Βάζει τάξη το «my street»

«Βροχή» στο Αγρίνιο οι καταγγελίες, μέσα σε λιγότερο από μία εβδομάδα λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «my street» καθώς έχουν υπάρξει συνολικά 62 καταγγελίες πολιτών για παράνομη ανάπτυξη τραπεζκαθισμάτων.

Παράλληλα, η Δημοτική Αστυνομία πραγματοποίησε 100 ελέγχους σε καταστήματα, κατά τους οποίους εντοπίστηκαν 55 παραβιάσεις, παραβάσεις εκ των οποίων αφορούν και τραπεζοκαθίσματα.

Σύμφωνα με τη διαδικασία που έχει οριστεί από την Κυβέρνηση, η Δημοτική Αστυνομία είναι πλέον υποχρεωμένη να καταχωρεί στην πλατφόρμα τα αποτελέσματα κάθε ελέγχου, που σχετίζεται με τις αναφορές των πολιτών στην συγκεκριμένη πλατφόρμα.

Ο Αντιδήμαρχος Αγρινίου Λάμπρος Σκουφής, αρμόδιος για την Δημοτική Αστυνομία,Βμιλώντας στη «Σ» παρουσίασε πλήρως όλες τις «πτυχές» του ζητήματος, ενώ παρουσίασεΒκαι την κατάσταση που υπάρχει σήμερα σε σύγκριση με την περσινή χρονιά, όπου και τότεΒπραγματοποιούνταν έλεγχοι για τα τραπεζοκαθίσματα.

Συγκεκριμένα ο κ. Σκουφής επεσήμανε: «έχουμε ξεκινήσει ως Δημοτική Αστυνομία καιΒ διεξάγουμε ελέγχους παντού. Ήρθε εισαγγελική παραγγελία, η οποία ουσιαστικά μας ρωτούσε για το ποιες ενέργειες έχουμε κάνει ως υπηρεσία σχετικά με τα τραπεζοκαθίσματα και την παράνομη ανάπτυξή τους σε κοινόχρηστους χώρους. Η υπηρεσία μας όμως εδώ και καιρό διεξάγει ελέγχους για το ζήτημα αυτό. Μέχρι στιγμήςΒ έχουμε ελέγξει περισσότερα από 100 καταστήματα και βεβαιώθηκαν 55 παραβάσεις.

Παράλληλα, μέσω της εφαρμογής «my street» έχουμε δεχθεί ήδη (μέχρι και 24.09.25) 62 καταγγελίες, οι οποίες έγιναν σε χρονικό διάστημα μικρότερο από τη μια εβδομάδα. Μάλιστα, να σημειώσουμε ότι δεν έχουν προλάβει να «ενταχθούν» στην πλατφόρμα αυτήΒ («my street») όλα τα καταστήματα της εστίασης.

Δεν πρόλαβαν να ενταχθούν λόγω προβλήματος που είχε προκύψει στην αρχή με το

λογισμικό της πλατφόρμας, το οποίο δεν έδειχνε σωστά την τοποθεσία των καταστημάτων.

Όταν όμως το πρόβλημα επιλύθηκε, τότε ξεκίνησαν οι πολλές καταγγελίες και επαναλαμβάνω ότι ο αριθμός των καταγγελιών αφορά χρονικό διάστημα μικρότερο της μιας εβδομάδας.

Να διευκρινίσουμε ότι μέσα στον συγκεκριμένο αριθμό καταγγελιών (62 καταγγελίες) υπάρχουν και καταγγελίες για ίδια καταστήματα. Για παράδειγμα μπορεί να υπάρχουν 4 και 5 καταγγελίες μόνο για ένα κατάστημα, δεν είναι και οι 62 για διαφορετικά μαγαζιά.

Στο πλαίσιο των ελέγχων, συγκρίνοντας δηλαδή τα αποτελέσματα από τους ελέγχους που κάναμε πέρυσι και από την τωρινή εικόνα διαπιστώνουμε ότι η κατάσταση έχει βελτιωθεί, συμμορφώνονται.

Συγκεκριμένα καταστήματα που πέρυσι τα παράπονα, γι’ αυτά ήταν έντοναΒ συμμορφώθηκαν στο 100%. Υπήρχαν δηλαδή περιπτώσεις που δεν είχαν καθόλου άδεια ή άλλα έβγαζαν τραπεζοκαθίσματα σε κοινόχρηστους χώρους που δεν δικαιούνταν, αλλά πλέον έχουν συμμορφωθεί. Πλέον άρχισαν να συμμορφώνονται και οι υπόλοιποι, διότι έχουν αντιλαμβάνονται ότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος από το να συμμορφωθούν.

Υπάρχουν κατά καιρούς αντιδράσεις, αλλά πλέον μπαίνουμε σε σειρά. Αξίζει να τονίζουμε ότι άρση τραπεζοκαθισμάτων δεν γίνονταν στο παρελθόν συχνά, εμείς ξεκινήσαμε να μαζεύουμε τραπεζοκαθίσματα, που τα είχαν αναπτύξει σε χώρους που δεν δικαιούνταν.

Άρσεις είχαμε κάνει και πέρυσι και το καλοκαίρι και πριν το Πάσχα. Έχουμε παρέμβει σε πολλά μαγαζιά, αλλά τότε έβγαζαν το βράδυ τραπέζια, όταν δεν λειτουργεί η δημοτική αστυνομία. Τώρα όμως με την εφαρμογή «my street» οι καταγγελίες γίνονται εύκολα και όλες τις ώρες, ενώ πρέπει να τονίσουμε ότι μετά την ενεργοποίηση της πλατφόρμας αυτής τα αποτελέσματα των ελέγχων, στο σύνολό τους και για κάθε μαγαζί για το οποίο έχει γίνει καταγγελία, πρέπει να καταχωρούνται από την υπηρεσία μας στην πλατφόρμα.

Θέλουμε να δουλεύουν τα καταστήματα, θέλουμε να βγαίνει ο κόσμος, αλλά δεν είναι σωστό να υπάρχει αθέμιτος ανταγωνισμός. Δεν είναι σωστό δηλαδή ο ένας να βγάζει όσες καρέκλες μπορεί και ο άλλος να παραμένει νόμιμος. Όλοι πρέπει να διαθέτουν άδεια και να καλύπτουν τα τετραγωνικά που τους αντιστοιχούν βάσει της άδειας.

Στο πλαίσιο των ελέγχων διαπιστώναμε ότι σχεδόν οι μισοί είτε δεν είχαν άδεια ή είχε λήξει η άδειά τους και έβγαζαν συνεχώς τραπεζοκαθίσματα με την πρόφαση ότι: «δεν πρόλαβα να βγάλω άδεια» ή «αντιμετώπιζα οικονομικές δυσκολίες και δεν έβγαλα άδεια» ή ότι «τώρα θα ξεκινήσω τις διαδικασίες». Υπενθυμίζω ότι στους 100 ελέγχους υπήρχαν 55 παραβάσεις και οι παραβάσεις αυτές αφορούσαν φυσικά και άδειες για τραπεζοκαθίσματα».

Κωνσταντίνος Χονδρός - Εφημερίδα Συνείδηση