Σάββατο, 6 Δεκεμβρίου, 2025
Βροχές και καταιγίδες στην Αιτωλοακαρνανία – Βελτίωση την Κυριακή με συννεφιά και διαστήματα ηλιοφάνειας

Δείτε αναλυτικά τον καιρό σε Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Αμφιλοχία και Ναύπακτο

Με βροχές και καταιγίδες τοπικά ισχυρές και βελτίωση του καιρού από την Κυριακή θα περάσουν το Σαββατοκύριακο οι κάτοικοι της Αιτωλοακαρνανίας. Αναλυτικά τι καιρός θα επικρατήσει σε Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Αμφιλοχία και Ναύπακτο

Για την Ιερά Πόλη Μεσολογγίου προβλέπεται.

Σάββατο 6-12-25

Συννεφιά με βροχές και  τοπικές καταιγίδες .Οι άνεμοι θα πνέουν από  ΒΔκές  διευθύνσεις ασθενείς εντάσεως 2-3 μποφώρ  και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 βαθμούς η ελάχιστη έως 14 βαθμούς η μέγιστη

Κυριακή 7-12-25

Αραιή συννεφιά με διαστήματα ηλιοφάνειας.Οι άνεμοι θα πνέουν από  ΒΔκές  διευθύνσεις ασθενείς εντάσεως 2-3 μποφώρ  και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 βαθμούς η ελάχιστη έως 16 βαθμούς η μέγιστη

Για την πόλη του Αγρινίου προβλέπεται.

Σάββατο 6-12-25

Συννεφιά με βροχές και  τοπικές καταιγίδες .Οι άνεμοι θα πνέουν από  ΒΔκές  διευθύνσεις ασθενείς εντάσεως 2-3 μποφώρ  και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 βαθμούς η ελάχιστη έως 13 βαθμούς η μέγιστη

Κυριακή 7-12-25

Αραιή συννεφιά με διαστήματα ηλιοφάνειας.Οι άνεμοι θα πνέουν από  ΒΔκές  διευθύνσεις ασθενείς εντάσεως 2-3 μποφώρ  και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 βαθμούς η ελάχιστη έως 15 βαθμούς η μέγιστη

Για την πόλη της Αμφιλοχίας προβλέπεται.

Σάββατο 6-12-25

Συννεφιά με βροχές και  τοπικές καταιγίδες .Οι άνεμοι θα πνέουν από  ΒΔκές  διευθύνσεις ασθενείς εντάσεως 2-3 μποφώρ  και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 βαθμούς η ελάχιστη έως 13 βαθμούς η μέγιστη

Κυριακή 7-12-25

Αραιή συννεφιά με διαστήματα ηλιοφάνειας.Οι άνεμοι θα πνέουν από  ΒΔκές  διευθύνσεις ασθενείς εντάσεως 2-3 μποφώρ  και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 βαθμούς η ελάχιστη έως 15 βαθμούς η μέγιστη

Για την πόλη της Ναυπάκτου.

Σάββατο 6-12-25

Συννεφιά με βροχές και  τοπικές καταιγίδες .Οι άνεμοι θα πνέουν από  ΒΔκές  διευθύνσεις ασθενείς εντάσεως 2-3 μποφώρ  και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 βαθμούς η ελάχιστη έως 14 βαθμούς η μέγιστη

Κυριακή 7-12-25

Αραιή συννεφιά με διαστήματα ηλιοφάνειας.Οι άνεμοι θα πνέουν από  ΒΔκές  διευθύνσεις ασθενείς εντάσεως 2-3 μποφώρ  και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 βαθμούς η ελάχιστη έως 16 βαθμούς η μέγιστη

meteoclub.gr

