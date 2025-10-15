Βρισηίδα Ανδριώτου: «Έχω στόχο να παίξω στο Χόλιγουντ, όχι στην Επίδαυρο»

Στόχο το Χόλιγουντ έχει η Βρισηίδα Ανδριώτου, κάνοντας το θεατρικό της ντεμπούτο με την παράσταση «Τα μοντέλα της συμφοράς» με την ίδια να μιλά για το νέο της ξεκίνημα.

Μιλώντας στο «Breakfast@Star» η Βρισηίδα Ανδριώτου στάθηκε στο έντονο άγχος που έχει, το οποίο ωστόσο ξεπερνά λόγω του οικογενειακού κλίματος που επικρατεί, με την ίδια μάλιστα να μην «μασάει» τα λόγια της, καθώς όπως δήλωσε θέλει να καταφέρει να φτάσει μέχρι το Χόλιγουντ!

«Είναι κάτι καινούργιο, έχω πάρα πολύ άγχος, αλλά περνάμε ωραία γιατί είμαστε μια ωραία οικογένεια. Ο Ιάκωβος Μυλωνάς και τα κορίτσια είμαστε πολύ δεμένοι μεταξύ μας. Κάνουμε πάρα πολλές πρόβες.

Στόχο έχω να παίξω στο Χόλιγουντ. Μου αρέσει η σκέψη να παίξω στην Επίδαυρο αλλά δεν το έχω σαν επιθυμία».

Μάλιστα στις ερωτήσεις δεν γινόταν να μην απαντήσει και για τον πρώην σύντροφό της, Σπύρο Μαρτίκα, για τον οποίο ανέφερε: «Μου είπε συγχαρητήρια.

Πώς να με συμβουλεύσει; Δεν έχει ιδέα από υποκριτική».

Πηγή: newsit.gr