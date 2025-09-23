Βρήκε χρήματα και τα παρέδωσε στην Αστυνομία ο Γεράσιμος Μαλούσης, πρόεδρος των δικαστικών υπαλλήλων Αγρινίου

Στην Αστυνομία παρέδωσε ο Γεράσιμος Μαλούσης, πρόεδρος του Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων Αγρινίου, χρήματα που βρήκε την Κυριακή (21.9.25) στην οδό Χαριλάου Τρικούπη, κοντά στο σιντριβάνι.
Ο κ. Μαλούσης γνωστός για την κοινωνική του ευαισθησία δεν σκέφτηκε ούτε για μια στιγμή να κρατήσει το χρηματικό ποσό που, λογικά, έπεσε από την τσέπη κάποιου πολίτη ο οποίος θα τα έχει βάλει με την ...τύχη του! Για το λόγο αυτό, το πρωί της Δευτέρας μετέβη στην Ασφάλεια Αγρινίου προκειμένου να παραδώσει τα χρήματα με την ελπίδα ο κάτοχός τους να τα αναζητήσει.

Το sinidisi.gr γνωρίζει το ακριβές ύψος του ποσού που βρήκε τυχαία ο πρόεδρος των δικαστικών υπαλλήλων αλλά αυτός που θα το ζητήσει από τους αστυνομικούς, όπως γίνεται αντιληπτό, θα πρέπει να είναι σε θέση να το προσδιορίσει.

Δεν ήταν η πρώτη φορά που ο Γεράσιμος Μαλούσης βρίσκει τυχαία χρήματα που κάποιος έχει χάσει και τα παρέδωσε. Σε μια περίπτωση που εντοπίστηκε και πιστωτική κάρτα, εντόπισε απ' ευθείας τον ιδιοκτήτη και του την επέστρεψε μαζί με χρήματα.

Αντίστοιχες συμπεριφορές αποτελούν, δυστυχώς, την εξαίρεση και όχι τον κανόνα και αξίζουν συγχαρητήρια!

