Βρέθηκαν λείψανα στα συντρίμμια του υποβρυχίου Titan

Πιο συγκεκριμένα, η Αμερικανική Ακτοφυλακή ανακοίνωσε ότι πιστεύει πως βρήκε ανθρώπινα λείψανα στα συντρίμμια του υποβρυχίου. Ήδη έχουν ανακτηθεί πολλά κομμάτια από τα συντρίμμια του και οι έρευνες κοντά στο ναυάγιο του Τιτανικού συνεχίζονται.

Τα λείψανα θα μελετηθούν «προσεκτικά», σημειώνει η Αμερικανική Ακτοφυλακή για τα ευρήματά της, στα οποία θα γίνει επίσημη ανάλυση από εμπειρογνώμονες της αμερικανικής Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας.

Πρόκειται για 10 κομμάτια, ανάμεσά τους και το φινιστρίνι, ενώ θα προσπαθήσουν να διαπιστώσουν αν τα λείψανα ανήκουν στους 5 νεκρούς.

Ο Πλοίαρχος Τζέισον Νοϊμπάουερ, που ηγείται της έρευνας για την τραγωδία με το υποβρύχιο, ανέφερε πως «είμαι ευγνώμων για τη συντονισμένη διεθνή υποστήριξη για την ανάκτηση και τη διατήρηση αυτών των ζωτικών αποδεικτικών στοιχείων.

Τα αποδεικτικά στοιχεία θα παράσχουν στους ερευνητές σημαντικές πληροφορίες για την αιτία αυτής της τραγωδίας.

Υπάρχει ακόμη σημαντικός όγκος εργασίας που πρέπει να γίνει για να κατανοήσουμε τους παράγοντες που οδήγησαν στην καταστροφική απώλεια του Titan και να βοηθήσουμε να διασφαλιστεί ότι παρόμοια τραγωδία δεν θα επαναληφθεί».

Τα πρώτα συντρίμμια από το μοιραίο υποβρύχιο μεταφέρθηκαν στις ακτές του Καναδά και φορτώθηκαν σε φορτηγά

