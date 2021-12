Βρετανία: Βίντεο του 19χρονου που επιχείρησε να μπει στο Ουίνδσορ – Θα σκοτώσω τη βασίλισσα Ελισάβετ

Όπως ακούγεται να λέει ο ίδιος στο βίντεο στόχος του ήταν να δολοφονήσει τη βασίλισσα, η οποία βρισκόταν μέσα στο κάστρο μαζί με τον πρίγκηπα Κάρολο και την σύζυγό του Καμίλα για να περάσουν όλοι μαζί τα Χριστούγεννα.

Στο βίντεο ο μασκοφορεμένος δράστης κρατά μία βαλλίστρα και δηλώνει ότι θέλει να πραγματοποιήσει το έγκλημα. Χαρακτηριστικά ο 19χρονος δηλώνει στην κάμερα με αλλοιωμένη φωνή: «Ζητώ συγγνώμη για ότι έχω κάνει και ότι θα κάνω. Πρόκειται για μία εκδίκηση για όλους όσοι σκοτώθηκαν ή έπεσαν θύματα διάκρισης λόγω της καταγωγής τους. Είμαι ένας Ινδός Σιχ» και στη συνέχεια προσθέτει: Το όνομά μου είναι ήταν Jaswant Singh Chail, το όνομά μου είναι Darth Jones». Το βίντεο έφερε στο «φως» της δημοσιότητας η βρετανική εφημερίδα The Sun.

Σημειώνεται πως ο δράστης κατάφερε να περάσει έναν από τους μεταλλικούς φράχτες προστασίας του κάστρου χρησιμοποιώντας μία σκάλα. Ωστόσο, όπως ξεκαθάρισαν οι αρχές συνελήφθη πριν προλάβει να προσεγγίσει κάποιο κτίριο της βασιλικής κατοικίας. Ο 19χρονος κρατείται από τις αρχές ενώ έχει υποβληθεί και σε ψυχιατρική εξέταση.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Daily Mirror οι κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τον ύποπτο. «Οι πράκτορες ασφαλείας δεν πίστευαν στα μάτια τους», είπε μια πηγή των υπηρεσιών ασφαλείας στην εφημερίδα.

